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Новая Infiniti Q60 стала для россиян дешевле

Новая японская версия Infiniti Q60 стала для россиян дешевле. Компания на эту версию запустила временную акцию. Авто теперь предлагается за 3,415 руб. Скидка составила 74 000 рублей.

Новая Infiniti Q60 стала для россиян дешевле


Данное выгодное предложение является действительным до конца лета. Предлагаемый в России Infiniti Q60 оснащается 3,0-литровым V6 на 405 лошадей. Авто первую сотню набирает за 5,1 сек. Для российских клиентов доступна комплектация Sport ProActive. Она включает спортивные летние шины, двадцатидюймовые колесные диски, богатый список современных электронных помощников. Транспортное средство оснащается системой, определяющей свободное место на автомобильной парковке, функцией обнаружения приближающихся объектов, камерой кругового обзора, датчиками удержания авто в полосе и контроля движения, адаптивной современной системой рулевого управления.

В салоне нового купе имеется пара 7- и 8-дюймовых, сенсорных экрана мультимедийной системы, за счёт которых производитель усовершенствовал дизайн и сократил количество кнопок.

 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Вчера, 23:00
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