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Телезрители «Дома-2» уверены, что Александра Кузина (Артемова) решилась на ребенка

Многочисленные телезрители скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» уверены, что бывшая участница прославленной телестройки Александра Кузина (Артемова) наконец-таки решилась обзавестись наследниками.

Несмотря на то, что Александра довольно давно покинула одно из самых скандальных телепроектов России, девушка до сих пор остается узнаваемой личностью. Каждый день за социальными сетями Артемовой продолжают активно наблюдать множество ее преданных поклонников.

Телезрители «Дома-2» уверены, что Александра Кузина (Артемова) решилась на ребенка

Ни для кого не является секретом, что зачастую аккаунты в социальных сетях приносят известным личностям довольно хороший заработок. Александра Кузина (Артемова) не является исключением, девушка очень хорошо зарабатывает на своем микроблоге, публикуя в нем ту или иную рекламу.

Известно, что бывшая участница «Дома-2» официально нигде не работает. Многих верных фанатов Александры давно интересовал вопрос, как ей удается, не работая, позволять себе ездить на дорогостоящих транспортных средствах и покупать хорошую недвижимость в Москве.

По словам Артемовой, главным добытчиком в семействе является ее любимый супруг Евгений Кузин. Оказывается, что мужчине удается хорошо зарабатывать на проведении свадеб, различных торжеств и корпоративов.

Телезрители «Дома-2» уверены, что Александра Кузина (Артемова) решилась на ребенка

На сегодняшний день многие телезрители «Дома-2» не понимают, почему молодая семья Евгения Кузина и Александры Артемовой, имея очень хорошие заработки, жилье в Москве и дорогой автомобиль, до сих пор так и не решилась обзавестись детьми.

И вот на днях бывшая участница реалити-шоу все-таки намекнула своим подписчикам, что в ближайшее время планирует исправить данное положение вещей. Девушка опубликовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм новый пост, в котором задела тему тестирования передвижного средства BMW x4.

Александра Кузина (Артемова) подчеркнула, что для большой семьи такой автомобиль не подходит, так как очень неудобный, ведь в нем невероятно мало места. Нужно сказать, что верные фанаты девушки тут же поняли, на что их любимица намекает. Многие поклонники брюнетки уверены, что Саша не просто так сейчас выбирает машину, исходя не только из своих вкусов.

Телезрители «Дома-2» уверены, что Александра Кузина (Артемова) решилась на ребенка

«Вот Артемова и спалилась! Чувствую совсем скоро у Кузина еще один наследник родиться! Безумно счастлива за вас!!! Счастья вам, любви и здоровых карапузов!», «Кузиным уже давно нужно было задуматься о потомстве..столько денег понапрасну тратится, а так в маленького вкладывать будут все своим финансы и силы!», «Ура! Дождались! Ох у меня уже руки чешутся..хочу уже вовсю поздравлять Женьку и Сашу с пополнением!», - продолжают активно писать преданные поклонники звездного семейства Александры и Евгения Кузина в Сети.

 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:27
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