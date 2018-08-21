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Анне Тереховой пришлось уйти из родного Театра Луны

Анна Терехова со скандалом ушла из Театра Луны, где прослужила более 20 лет. Сначала актрису лишили роли, а потом последовали угрозы в её адрес со стороны режиссёра.

По мнению Анны Тереховой, её заменили на другую актрису, которая близко дружит с руководителем труппы. Актриса играла главную роль в спектакле режиссёра Дарьи Поповой, которая решила осовременить постановку, сменив героиню. Теперь эту роль играет актриса Дарья Цыплякова – близкая подруга режиссёра.

Анне Тереховой пришлось уйти из родного Театра Луны

По словам Тереховой, она пыталась корректно и спокойно поговорить с гражданкой Поповой, но та опустилась до оскорблений и угроз, заявляя, что если актриса не прекратит возмущаться, то ей перекроют кислород в профессиональной сфере. В результате получился грандиозный скандал, после которого артистка ушла, хлопнув дверью, посчитав это единственным и правильным решением.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 17:00
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