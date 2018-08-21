Анне Тереховой пришлось уйти из родного Театра Луны

По мнению Анны Тереховой, её заменили на другую актрису, которая близко дружит с руководителем труппы. Актриса играла главную роль в спектакле режиссёра Дарьи Поповой, которая решила осовременить постановку, сменив героиню. Теперь эту роль играет актриса Дарья Цыплякова – близкая подруга режиссёра.По словам Тереховой, она пыталась корректно и спокойно поговорить с гражданкой Поповой, но та опустилась до оскорблений и угроз, заявляя, что если актриса не прекратит возмущаться, то ей перекроют кислород в профессиональной сфере. В результате получился грандиозный скандал, после которого артистка ушла, хлопнув дверью, посчитав это единственным и правильным решением.