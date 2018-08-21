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Рестайлинговый Suzuki Ciaz получил новую бензиновую силовую установку

Рестайлинговую 4-дверную вариацию Suzuki Ciaz наделили бензиновой силовой установкой. Базовая версия расценивается в 790 000 рублей.

Рестайлинговый Suzuki Ciaz получил новую бензиновую силовую установку

Suzuki Ciaz оснащается бензиновым атмосферным полуторалитровым силовым агрегатом на 105 лошадиных сил. Данный двигатель стал достойной заменой старому 1,4-литровому мотору на 92 лошадиные силы. Микрогибридная установка SHVS питается от литиево-ионной батареи. Новая версия седана стала первым Smart Hybrid в рамках индийского авторынка. Suzuki Ciaz оснащают двухцветными шестнадцатидюймовыми колесными дисками (исполнение Metallic Pebble Grey), парковочными датчиками, круиз-контролем с функцией ограничения скорости, 2 SRS, ABC, светодиодными фонарями, блестящими «рамками» в заднем бампере.

Бензиновая версия с автоматической КП комплектуется ESP. Как стало известно, 41 процент продаж Suzuki Ciaz приходится непосредственно на топовую версию. Пока до Российской Федерации транспортное средство не добралось.

 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:45
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