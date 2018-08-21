Рестайлинговый Suzuki Ciaz получил новую бензиновую силовую установку

Suzuki Ciaz оснащается бензиновым атмосферным полуторалитровым силовым агрегатом на 105 лошадиных сил. Данный двигатель стал достойной заменой старому 1,4-литровому мотору на 92 лошадиные силы. Микрогибридная установка SHVS питается от литиево-ионной батареи. Новая версия седана стала первым Smart Hybrid в рамках индийского авторынка. Suzuki Ciaz оснащают двухцветными шестнадцатидюймовыми колесными дисками (исполнение Metallic Pebble Grey), парковочными датчиками, круиз-контролем с функцией ограничения скорости, 2 SRS, ABC, светодиодными фонарями, блестящими «рамками» в заднем бампере.Бензиновая версия с автоматической КП комплектуется ESP. Как стало известно, 41 процент продаж Suzuki Ciaz приходится непосредственно на топовую версию. Пока до Российской Федерации транспортное средство не добралось.