Рестайлинговый Suzuki Ciaz получил новую бензиновую силовую установку
Рестайлинговую 4-дверную вариацию Suzuki Ciaz наделили бензиновой силовой установкой. Базовая версия расценивается в 790 000 рублей.
Suzuki Ciaz оснащается бензиновым атмосферным полуторалитровым силовым агрегатом на 105 лошадиных сил. Данный двигатель стал достойной заменой старому 1,4-литровому мотору на 92 лошадиные силы. Микрогибридная установка SHVS питается от литиево-ионной батареи. Новая версия седана стала первым Smart Hybrid в рамках индийского авторынка. Suzuki Ciaz оснащают двухцветными шестнадцатидюймовыми колесными дисками (исполнение Metallic Pebble Grey), парковочными датчиками, круиз-контролем с функцией ограничения скорости, 2 SRS, ABC, светодиодными фонарями, блестящими «рамками» в заднем бампере.
Бензиновая версия с автоматической КП комплектуется ESP. Как стало известно, 41 процент продаж Suzuki Ciaz приходится непосредственно на топовую версию. Пока до Российской Федерации транспортное средство не добралось.
Suzuki Ciaz оснащается бензиновым атмосферным полуторалитровым силовым агрегатом на 105 лошадиных сил. Данный двигатель стал достойной заменой старому 1,4-литровому мотору на 92 лошадиные силы. Микрогибридная установка SHVS питается от литиево-ионной батареи. Новая версия седана стала первым Smart Hybrid в рамках индийского авторынка. Suzuki Ciaz оснащают двухцветными шестнадцатидюймовыми колесными дисками (исполнение Metallic Pebble Grey), парковочными датчиками, круиз-контролем с функцией ограничения скорости, 2 SRS, ABC, светодиодными фонарями, блестящими «рамками» в заднем бампере.
Бензиновая версия с автоматической КП комплектуется ESP. Как стало известно, 41 процент продаж Suzuki Ciaz приходится непосредственно на топовую версию. Пока до Российской Федерации транспортное средство не добралось.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:45