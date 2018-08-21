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Виталий Милонов прокомментировал намерение Валерия Меладзе получить гражданство Грузии

Депутат Виталий Милонов прокомментировал намерение знаменитого исполнителя Валерия Меладзе получить гражданство Грузии. Данную информацию сообщает издание «ПолитЭксперт».

Виталий Милонов прокомментировал намерение Валерия Меладзе получить гражданство Грузии

Валерий Меладзе заявил, что не скрывал своих намерений получить гражданство Грузии, но от российского гражданства артист не собирается отказываться. Своим решением знаменитый исполнитель не нарушает законодательство обеих стран. Как сообщает депутат Виталий Милонов: «Грузины всегда хотят оставаться грузинами». Народный избранник считает, что соответствующий шаг артиста стоит оценивать в контексте того, чего он хочет на самом деле. Виталий Милонов пояснил, что грузины поступают так не потому, что они не согласны с местным правительством, а чтобы ощутить себя частью своей странны.

Также депутат добавил: «Не думаю, что здесь мы увидим какой-то политический жест, поскольку Меладзе никогда не позволял себе какого-то негодяйства и непотребности. Я  надеюсь, что это просто такая культурная потребность».

Ранее стало известно, что Валерий Меладзе обратился в грузинский Минюст с просьбой о восстановлении гражданства этой страны.

 
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Политика / Главные новости
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:30
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