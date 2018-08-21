Экс-участник «Дома-2» Сергей Кучеров вернулся к Юлии Ефременковой

«УРА!!! Я так давно этого ждала! Ну слава Богу вы снова вместе! Вы очень хорошая и красивая пара! Любви, взаимопонимания, уважения и счастья вашей паре!», «Ооо..все-таки сошлись..Я почему-то не удивлена. Все ожидаемо! Сергей до сих пор один, да и Юля ни с кем замечена не была! Давайте уже свадьбу и детей! Сколько можно хайпить?», «Ефременкова и Кучеров созданы друг для друга! Не просто так их дороги постоянно переплетаются! Мира вашей паре и взаимопонимания! Надеюсь, что в этот раз вы сошлись навсегда!», - продолжают писать поклонники Юлии и Сергея в Сети.

«Кучер просто позвал Ефременкову стать героиней его очередного комичного видеоролика! Что вы тут развели? Какое сошлись, воссоединились? Разбитую вазу не склеить, как не старайся! А в случае этой пары, так тем более! Помните, что Сергей изменил Юлии! Такого никто не простить!», - написал один из пользователей социальной сети.

Прошло всего несколько месяцев с тех времен, как прославленную телестройку «Дом-2» покинул Сергей Кучеров. Несмотря на то, что молодой человек на некоторое время возвращался в Периметр, ему так и не посчастливилось встретить на проекте свою вторую половинку и найти на телешоу свое место.Тогда, покидая в очередной раз «Дом-2», Сергей заявил, что четко понял для себя: отношения с бывшей возлюбленной Юлией Ефременковой не имеют будущего, поэтому о примирении с девушкой даже не думает, невзирая на то, что оба испытывают друг к другу сильнейшие чувства.Несколько дней назад новоиспеченная телеведущая одного из самых скандальных проектов России вернулась в Москву. Юлия Ефременкова уже успела побывать в своем любимом салоне красоты, а также посетить караоке-бар в компании еще одной ведущей реалити-шоу «Дом-2» - Ольги Орловой.И вот несколько часов назад в Сети появились фотографии, на которых Сергей Кучеров запечатлен с Юлией Ефременковой в машине. Напомним, что после расставания молодые люди прекратили общаться и даже здороваться.На данный момент преданные поклонники парочки вовсю радуются тому, что Юлия и Сергей воссоединились. Как бы там ни было, но пока ни Ефременкова, ни Кучеров о факте примирения ничего не говорят. Молодые люди не подтверждают и не опровергают возможное воссоединение.Сейчас верные фанаты Сергея Кучерова и Юлии Ефременковой принялись буквально забрасывать молодых людей огромнейшим количество комментарий и сообщений. Один за другим пользователи Сети интересуются у парочки, на самом ли деле они воссоединились.Стоит отметить, что некоторые фолловеры поговаривают о том, что Ефременкова и Кучеров на самом деле не сошлись. Так как парень на данный момент довольно часто записывает смешные видеоролики, пользователи Сети уверены, что Сергей просто пригласил свою бывшую возлюбленную сняться в его очередном юмористическом видео.