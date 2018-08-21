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В Швеции стая птиц сбила военный истребитель

В Швеции потерпел крушение военный истребитель JAS-39 Gripen, который рухнул на землю в районе поселка Роннебю (провинция Блекинг). Причиной авиакатастрофы стало столкновение со стаей птиц, о чем этом сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на официальное заявление шведских Воздушных сил.

В Швеции стая птиц сбила военный истребитель

Воздушный инцидент был зафиксирован сегодня около 11 часов по мск. Истребитель, входивший в состав авиационной флотилии F17, во время полета оказался в окружении птиц. Пилот сначала хотел посадить машину на землю, но у него ничего не получилось. Тогда было принято решение о катапультировании.

Неуправляемый лайнер упал в лесной полосе. Летчику была оказана медицинская помощь, его жизни ничто не угрожает.

Согласно статистике, в Швеции регулярно регистрируются случаи столкновения птиц и самолетов. В год случается до 400 подобных инцидентов.

 
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 14:56
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