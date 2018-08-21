В Швеции стая птиц сбила военный истребитель
В Швеции потерпел крушение военный истребитель JAS-39 Gripen, который рухнул на землю в районе поселка Роннебю (провинция Блекинг). Причиной авиакатастрофы стало столкновение со стаей птиц, о чем этом сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на официальное заявление шведских Воздушных сил.
Воздушный инцидент был зафиксирован сегодня около 11 часов по мск. Истребитель, входивший в состав авиационной флотилии F17, во время полета оказался в окружении птиц. Пилот сначала хотел посадить машину на землю, но у него ничего не получилось. Тогда было принято решение о катапультировании.
Неуправляемый лайнер упал в лесной полосе. Летчику была оказана медицинская помощь, его жизни ничто не угрожает.
Согласно статистике, в Швеции регулярно регистрируются случаи столкновения птиц и самолетов. В год случается до 400 подобных инцидентов.
Воздушный инцидент был зафиксирован сегодня около 11 часов по мск. Истребитель, входивший в состав авиационной флотилии F17, во время полета оказался в окружении птиц. Пилот сначала хотел посадить машину на землю, но у него ничего не получилось. Тогда было принято решение о катапультировании.
Неуправляемый лайнер упал в лесной полосе. Летчику была оказана медицинская помощь, его жизни ничто не угрожает.
Согласно статистике, в Швеции регулярно регистрируются случаи столкновения птиц и самолетов. В год случается до 400 подобных инцидентов.
В мире
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 14:56