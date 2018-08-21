В Швеции стая птиц сбила военный истребитель

Воздушный инцидент был зафиксирован сегодня около 11 часов по мск. Истребитель, входивший в состав авиационной флотилии F17, во время полета оказался в окружении птиц. Пилот сначала хотел посадить машину на землю, но у него ничего не получилось. Тогда было принято решение о катапультировании.Неуправляемый лайнер упал в лесной полосе. Летчику была оказана медицинская помощь, его жизни ничто не угрожает.Согласно статистике, в Швеции регулярно регистрируются случаи столкновения птиц и самолетов. В год случается до 400 подобных инцидентов.