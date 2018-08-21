Новая функция Skype включает шифрование звонков и диалогов пользователей
В популярном многофункциональном мессенджере Skype появилась новая функция. Разработчики подключили в программу возможность сквозного шифрования звонков пользователей и активных диалогов.
Данная функция появляется автоматически после обновления приложения или переустановки на компьютере пользователя. Для начала переписки зашифрованными сообщениями, необходимо предварительно активировать опцию «Зашифрованный диалог».
Как рассказали представители Skype, любая активность в чате попадает под условия шифрования, а после завершения общения, будут удалены все сообщения. Возможности шифрование добавлены в версии мессенджера для Windows, Linux, Mac, iOS и Android.
Про появление данной функции в Skype было объявлено в начале текущего года. Занимались ее разработкой специалисты компании Signal.
Данная функция появляется автоматически после обновления приложения или переустановки на компьютере пользователя. Для начала переписки зашифрованными сообщениями, необходимо предварительно активировать опцию «Зашифрованный диалог».
Как рассказали представители Skype, любая активность в чате попадает под условия шифрования, а после завершения общения, будут удалены все сообщения. Возможности шифрование добавлены в версии мессенджера для Windows, Linux, Mac, iOS и Android.
Про появление данной функции в Skype было объявлено в начале текущего года. Занимались ее разработкой специалисты компании Signal.
Технологии
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 16:15