Новая функция Skype включает шифрование звонков и диалогов пользователей

Данная функция появляется автоматически после обновления приложения или переустановки на компьютере пользователя. Для начала переписки зашифрованными сообщениями, необходимо предварительно активировать опцию «Зашифрованный диалог».Как рассказали представители Skype, любая активность в чате попадает под условия шифрования, а после завершения общения, будут удалены все сообщения. Возможности шифрование добавлены в версии мессенджера для Windows, Linux, Mac, iOS и Android.Про появление данной функции в Skype было объявлено в начале текущего года. Занимались ее разработкой специалисты компании Signal.