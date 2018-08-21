Эксперты анонсировали самые популярные версии легковых авто на мировом рынке

На первом месте разместилась версия Toyota Corolla. Реализации авто в первом полугодии снизились на 0,4 процента, составив 610 661 авто. На второй позиции оказался Ford F-Series. Машину реализовали в количестве 536 451 единиц. Увеличение продаж в данном случае составило 3,2 процента.Третье место досталось Volkswagen Golf, которую реализовали в количестве 441 948 экземпляров (плюс 0,8 процента). На четвёртом месте оказался автомобиль Honda Civic. Его продажи составили 424 688 экземпляра (плюс 7,2%). Пятёрку ТОП замыкает Toyota RAV4. Данное транспортное средство продали в количестве 408 703 авто (плюс 7,5%).На шестой и седьмой позиции оказалась Volkswagen Tiguan, а также Volkswagen Polo. Восьмое место досталось Honda CR-V. Далее следует Toyota Camry. Десятку ТОП замыкает Chevrolet Silverado.