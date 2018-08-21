АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Три Луны 4 миллиарда лет назад освещали Землю до уничтожения двух спутников космическими катастрофами
EUR 76.72 USD 67.18
Курс валют на 21.08.2018

Gmail разрешил на Android удалять отправленные сообщения

У многих пользователей Android наверняка возникала такая проблема, как необходимость внести поправки в сообщение. Gmail была введена новая функция, позволяющая удалять отправленные СМС.

Gmail разрешил на Android удалять отправленные сообщения

Такая функция имелась в версиях приложения, предназначенного для пользователей iOS. На прочих платформах она раньше замечена не была. Однако отправленное письмо нужно удалять очень быстро, потому что через 10 секунд его нельзя будет исправить. Пока неясно, изменения внесли в конкретную версию приложения Gmail на ОС Android, либо функцию добавили на почтовые сервера. В нижней части экрана после отправки сообщения, появляется кнопка «Отменить», она активна будет 10 секунд. Если её нажать, сообщение станет доступным для редактирования. В данном случае возможно внесение корректировок.

Эта функция доступна за счёт задержками между отправкой СМС на серверах. Этим объясняется ограниченное время для отмены сообщений.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Экс-участник «Дома-2» Сергей Кучеров вернулся к
Gmail разрешил на Android удалять отправленные
В Швеции стая птиц сбила военный истребитель
Меган Маркл и принц Гарри побывали в гостях у
Эксперты провели первый тест-драйв обновленного
В Екатеринбурге в сентябре появится новый сервис
Телезрители «Дома-2» уверены, что мамы
Ученые: Экспертиза ДНК указала на миграцию людей
Лариса Гузеева нецензурно высказалась в адрес
«Диктатор с недоразвитыми ножками»: Ксения Собчак
Очевидцы в Нью-Йорке сняли на видео гигантский НЛО
«Если мужчина изменил один раз, изменит и
Ученые Китая испытали возможности 4D-печати
Из-за видео с голой блондинкой ставропольский
“Нет денег – нет любви”: Чрезмерные требования
Ксения Шойгу рассказала о воспитании молодежи
Астролог рассказала подробности расставания
Экс-участница «Дома-2» Юлия Щаулина призналась,
Уфолог Скотт Уорринг обнаружил на Марсе лазер и
После столкновения в ресторане с экс-супругом
Джордж Мартин раскрыл тайну смертей героев «Игры
Пользователи предположили, что Антон Гусев
Эксперты Microsoft Research разработали новую
В Новой Москве 2-летний мальчик впал в кому после
Ученые считают, что жизнь на Земле зародилась
Алла Пугачева в кожаных шортах затмила Светлану
Changan продемонстрировал обновленный вариант
Тюнинговое ателье Heico Sportiv переработало
Эксперты обнаружили в Pokemon GO опасную
Среди претендентов на сердце Ольги Бузовой
Просмотреть все новости