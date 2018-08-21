Gmail разрешил на Android удалять отправленные сообщения

Такая функция имелась в версиях приложения, предназначенного для пользователей iOS. На прочих платформах она раньше замечена не была. Однако отправленное письмо нужно удалять очень быстро, потому что через 10 секунд его нельзя будет исправить. Пока неясно, изменения внесли в конкретную версию приложения Gmail на ОС Android, либо функцию добавили на почтовые сервера. В нижней части экрана после отправки сообщения, появляется кнопка «Отменить», она активна будет 10 секунд. Если её нажать, сообщение станет доступным для редактирования. В данном случае возможно внесение корректировок.Эта функция доступна за счёт задержками между отправкой СМС на серверах. Этим объясняется ограниченное время для отмены сообщений.