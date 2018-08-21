АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Три Луны 4 миллиарда лет назад освещали Землю до уничтожения двух спутников космическими катастрофами
EUR 76.72 USD 67.18
Курс валют на 21.08.2018

Новые бумажные батареи заряжаются от бактерий

Исследователи рассказали про разработку нового типа батарей, которые сделаны из бумаги. Заряжаются они от активности бактерий и относительно недороги в производстве.

Как отметили ученые, особенно полезна будет разработка в отдаленных регионах, где ограниченны природные ресурсы. При этом коммерческие батареи недоступны или слишком дороги для установки. В данных ситуациях и понадобятся новые источники питания, они дешевле и удобны своей портативностью. Бумажную батарею можно использовать много раз, а потом экологично утилизировать. Общее время работы составляет четыре месяца.

Новые бумажные батареи заряжаются от бактерий

В своей разработке специалисты использовали печать тонких слоев металлов на поверхности простой бумаги. Поверхность покрывается экзоэлектрогенами, представляющими микроорганизмы, которые способны переносить электроны. Проходя через мембрану, они связываются с внешними электродами. При этом для активации батареи, исследователи применили воду или слюну. За пару минут жидкость оживляет бактерии, которые генерируют достаточно электронов для питания калькулятора и светодиода.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 15:15
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Виталий Милонов прокомментировал намерение
Новая функция Skype включает шифрование звонков и
Эксперты анонсировали самые популярные версии
Поклонники «Дома-2» убеждены, что Егор Черкасов
Кудрин: Денег в бюджете осталось только на еще
Ученые уверены, что таяние вечных ледников грозит
Мадонну пользователи Сети высмеяли за
Телезрители «Дома-2» уверены, что Александра
Новые бумажные батареи заряжаются от бактерий
Экс-участник «Дома-2» Сергей Кучеров вернулся к
Gmail разрешил на Android удалять отправленные
В Швеции стая птиц сбила военный истребитель
Меган Маркл и принц Гарри побывали в гостях у
Эксперты провели первый тест-драйв обновленного
В Екатеринбурге в сентябре появится новый сервис
Телезрители «Дома-2» уверены, что мамы
Ученые: Экспертиза ДНК указала на миграцию людей
Лариса Гузеева нецензурно высказалась в адрес
«Диктатор с недоразвитыми ножками»: Ксения Собчак
Очевидцы в Нью-Йорке сняли на видео гигантский НЛО
«Если мужчина изменил один раз, изменит и
Ученые Китая испытали возможности 4D-печати
Из-за видео с голой блондинкой ставропольский
“Нет денег – нет любви”: Чрезмерные требования
Ксения Шойгу рассказала о воспитании молодежи
Астролог рассказала подробности расставания
Экс-участница «Дома-2» Юлия Щаулина призналась,
Уфолог Скотт Уорринг обнаружил на Марсе лазер и
После столкновения в ресторане с экс-супругом
Джордж Мартин раскрыл тайну смертей героев «Игры
Просмотреть все новости