Новые бумажные батареи заряжаются от бактерий
Исследователи рассказали про разработку нового типа батарей, которые сделаны из бумаги. Заряжаются они от активности бактерий и относительно недороги в производстве.
Как отметили ученые, особенно полезна будет разработка в отдаленных регионах, где ограниченны природные ресурсы. При этом коммерческие батареи недоступны или слишком дороги для установки. В данных ситуациях и понадобятся новые источники питания, они дешевле и удобны своей портативностью. Бумажную батарею можно использовать много раз, а потом экологично утилизировать. Общее время работы составляет четыре месяца.
В своей разработке специалисты использовали печать тонких слоев металлов на поверхности простой бумаги. Поверхность покрывается экзоэлектрогенами, представляющими микроорганизмы, которые способны переносить электроны. Проходя через мембрану, они связываются с внешними электродами. При этом для активации батареи, исследователи применили воду или слюну. За пару минут жидкость оживляет бактерии, которые генерируют достаточно электронов для питания калькулятора и светодиода.
Как отметили ученые, особенно полезна будет разработка в отдаленных регионах, где ограниченны природные ресурсы. При этом коммерческие батареи недоступны или слишком дороги для установки. В данных ситуациях и понадобятся новые источники питания, они дешевле и удобны своей портативностью. Бумажную батарею можно использовать много раз, а потом экологично утилизировать. Общее время работы составляет четыре месяца.
В своей разработке специалисты использовали печать тонких слоев металлов на поверхности простой бумаги. Поверхность покрывается экзоэлектрогенами, представляющими микроорганизмы, которые способны переносить электроны. Проходя через мембрану, они связываются с внешними электродами. При этом для активации батареи, исследователи применили воду или слюну. За пару минут жидкость оживляет бактерии, которые генерируют достаточно электронов для питания калькулятора и светодиода.
Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 15:15