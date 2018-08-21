Новые бумажные батареи заряжаются от бактерий

Как отметили ученые, особенно полезна будет разработка в отдаленных регионах, где ограниченны природные ресурсы. При этом коммерческие батареи недоступны или слишком дороги для установки. В данных ситуациях и понадобятся новые источники питания, они дешевле и удобны своей портативностью. Бумажную батарею можно использовать много раз, а потом экологично утилизировать. Общее время работы составляет четыре месяца.В своей разработке специалисты использовали печать тонких слоев металлов на поверхности простой бумаги. Поверхность покрывается экзоэлектрогенами, представляющими микроорганизмы, которые способны переносить электроны. Проходя через мембрану, они связываются с внешними электродами. При этом для активации батареи, исследователи применили воду или слюну. За пару минут жидкость оживляет бактерии, которые генерируют достаточно электронов для питания калькулятора и светодиода.