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Телезрители «Дома-2» уверены, что мамы телепроекта не желают общаться с будущими невестками

Многочисленные телезрители скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» уверены, что мамы прославленной телестройки не горят желанием общаться со своими будущими невестками.

В последнее время, как оказалось, многие преданные поклонники начали приходить к единому мнению о том, что мамы «Дома-2», которые явно довольно внимательно следят за каждым эфиром, попросту не одобряют выбор своих проектных сыновей и именно поэтому напрочь отказываются общаться с потенциальными невестками.

Телезрители «Дома-2» уверены, что мамы телепроекта не желают общаться с будущими невестками

К примеру, стоит вспомнить ситуацию, когда Ольга Жарикова, которая на сегодняшний день находится в отношениях с Александром Гобозовым, в полной мере испытала на себе все очарование неприязни и враждебности Ольги Васильевной. Правда, в случае с Олей ситуация решилась довольно быстро. Парочка просто решила покинуть один из самых скандальных и популярных проектов России.

На сегодняшний день есть информация, что отношения Александра Гобозова и Ольги Жариковой с родителями наладились и нормализовались, и вроде, все из-за того, что Ольга Васильевна все-таки поверила в искренность чувств своего сына и очередной невестки.

А вот Майе Донцовой, как оказалось, повезло значительно меньше. Мама ее возлюбленного – Алексея Купина напрочь отказалась принимать и поддерживать связь с избранницей своего сына. Более того, есть информация, что и сам Леша не стремится как-то наладить и установить контакт своей будущей супруги и близкой родственницы.

Телезрители «Дома-2» уверены, что мамы телепроекта не желают общаться с будущими невестками

Также сообщается, что Купин не хочет знакомить маму и со своей будущей тещей, которая в последнее время очень часто и довольно много говорит нелицеприятных вещей в его адрес.

Стоит отметить, что на проекте «Дом-2» родственница Алексея Купина появлялась только два раза. И каждый раз женщина производила на телезрителей очень хорошее впечатление. Мама молодого человека не только очень красивая и умная, но и рассудительная, по словам преданных поклонников реалити-шоу.

Маму же Майи Донцовой – Ирину Михайловну многие телезрители «Дома-2» не готовы принимать, так как считают, что женщина просто стремиться попасть в телевизор, поэтому довольно часто в последнее время и начала высказываться в адрес возлюбленного своей дочери.

Телезрители «Дома-2» уверены, что мамы телепроекта не желают общаться с будущими невестками

На данный момент буквально каждый поклонник реалити убежден в то, что мама Алексея Купина не примет и в дальнейшем Майю Донцову в свою семью. По мнению большинства фанатов телестройки, родственница молодого человека может даже не появиться на бракосочетании своего наследника, которое, стоит заметить, запланировано на осень текущего года.

 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:03
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