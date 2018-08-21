АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Три Луны 4 миллиарда лет назад освещали Землю до уничтожения двух спутников космическими катастрофами
EUR 76.72 USD 67.18
Курс валют на 21.08.2018

Меган Маркл и принц Гарри побывали в гостях у Джорджа и Амаль Клуни

Меган Маркл и принц Гарри стали гостями знаменитого актера Джорджа Клуни и его супруги Амаль. Герцог и герцогиня Сассекские провели несколько дней на вилле знаменитостей и ни разу не выходили за пределы двора.

Меган Маркл и принц Гарри побывали в гостях у Джорджа и Амаль Клуни

Меган Маркл и принц Гарри отдыхали в Италии, где они жили на вилле Джорджа и Амаль Клуни. Вместе со звездными родителями были и дети актера – близнецы Эмма и Александр. По данным инсайдеров, герцогиня Сассекская с радостью помогала Амаль Клуни с детьми, она меняла им подгузники и играла ними. Принцу Гарри было приятно смотреть на свою супругу в роли матери. Местная полиция опекала королевскую семью от внимания прессы. Поэтому ни один папарацци не смог заснять происходящее на вилле Джорджа и Амаль Клуни. Пока герцогиня Сассекская и жена голливудского актера занимались детьми, их мужья играли в баскетбол и весьма активно проводили время.

Меган Маркл и принц Гарри побывали в гостях у Джорджа и Амаль Клуни

Джордж Клуни устраивал в честь почетных гостей гала-ужин, на который были приглашены всего 15 человек. Вилла знаменитого актера находится возле итальянского озера Комо. Герцог и герцогиня Сассекские приехали туда 16 августа, а через 3 дня уехали.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:45
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Экс-участник «Дома-2» Сергей Кучеров вернулся к
Gmail разрешил на Android удалять отправленные
В Швеции стая птиц сбила военный истребитель
Меган Маркл и принц Гарри побывали в гостях у
Эксперты провели первый тест-драйв обновленного
В Екатеринбурге в сентябре появится новый сервис
Телезрители «Дома-2» уверены, что мамы
Ученые: Экспертиза ДНК указала на миграцию людей
Лариса Гузеева нецензурно высказалась в адрес
«Диктатор с недоразвитыми ножками»: Ксения Собчак
Очевидцы в Нью-Йорке сняли на видео гигантский НЛО
«Если мужчина изменил один раз, изменит и
Ученые Китая испытали возможности 4D-печати
Из-за видео с голой блондинкой ставропольский
“Нет денег – нет любви”: Чрезмерные требования
Ксения Шойгу рассказала о воспитании молодежи
Астролог рассказала подробности расставания
Экс-участница «Дома-2» Юлия Щаулина призналась,
Уфолог Скотт Уорринг обнаружил на Марсе лазер и
После столкновения в ресторане с экс-супругом
Джордж Мартин раскрыл тайну смертей героев «Игры
Пользователи предположили, что Антон Гусев
Эксперты Microsoft Research разработали новую
В Новой Москве 2-летний мальчик впал в кому после
Ученые считают, что жизнь на Земле зародилась
Алла Пугачева в кожаных шортах затмила Светлану
Changan продемонстрировал обновленный вариант
Тюнинговое ателье Heico Sportiv переработало
Эксперты обнаружили в Pokemon GO опасную
Среди претендентов на сердце Ольги Бузовой
Просмотреть все новости