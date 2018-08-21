Меган Маркл и принц Гарри побывали в гостях у Джорджа и Амаль Клуни

Меган Маркл и принц Гарри отдыхали в Италии, где они жили на вилле Джорджа и Амаль Клуни. Вместе со звездными родителями были и дети актера – близнецы Эмма и Александр. По данным инсайдеров, герцогиня Сассекская с радостью помогала Амаль Клуни с детьми, она меняла им подгузники и играла ними. Принцу Гарри было приятно смотреть на свою супругу в роли матери. Местная полиция опекала королевскую семью от внимания прессы. Поэтому ни один папарацци не смог заснять происходящее на вилле Джорджа и Амаль Клуни. Пока герцогиня Сассекская и жена голливудского актера занимались детьми, их мужья играли в баскетбол и весьма активно проводили время.Джордж Клуни устраивал в честь почетных гостей гала-ужин, на который были приглашены всего 15 человек. Вилла знаменитого актера находится возле итальянского озера Комо. Герцог и герцогиня Сассекские приехали туда 16 августа, а через 3 дня уехали.