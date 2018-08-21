Эксперты провели первый тест-драйв обновленного внедорожника Honda Pilot 2019

Помимо обновлённого дизайна, Honda Pilot Elite 2019 года получил 9-скоростную коробку передач. Специалисты отметили, что новая КПП получила программные и аппаратные изменения, благодаря чему были устранены проблемы, на которые ранее жаловались водители. Производители заменили автомобилю гидравлику, сцепление и структуру клапана, а также изменения коснулись системы старт-стоп.Под капотом всех моделей внедорожника установлен силовой агрегат V6 объёмом 3,5 литра, генерирующий 280 лошадиных сил. Обновлённую 9-ступенчатую коробку передач получат модификации Touring и Elite. В оснащение автомобиля входит система безопасности Honda Sensing, адаптивный круиз-контроль, мониторинг «слепых» зон, новая информационно-развлекательная система и другие опции.