Эксперты провели первый тест-драйв обновленного внедорожника Honda Pilot 2019
Эксперты протестировали обновлённый внедорожник Honda Pilot 2019 модельного года. Первый тест-драйв автомобиля был проведён на извилистых дорогах и автомагистралях Южной Калифорнии.
Помимо обновлённого дизайна, Honda Pilot Elite 2019 года получил 9-скоростную коробку передач. Специалисты отметили, что новая КПП получила программные и аппаратные изменения, благодаря чему были устранены проблемы, на которые ранее жаловались водители. Производители заменили автомобилю гидравлику, сцепление и структуру клапана, а также изменения коснулись системы старт-стоп.
Под капотом всех моделей внедорожника установлен силовой агрегат V6 объёмом 3,5 литра, генерирующий 280 лошадиных сил. Обновлённую 9-ступенчатую коробку передач получат модификации Touring и Elite. В оснащение автомобиля входит система безопасности Honda Sensing, адаптивный круиз-контроль, мониторинг «слепых» зон, новая информационно-развлекательная система и другие опции.
Помимо обновлённого дизайна, Honda Pilot Elite 2019 года получил 9-скоростную коробку передач. Специалисты отметили, что новая КПП получила программные и аппаратные изменения, благодаря чему были устранены проблемы, на которые ранее жаловались водители. Производители заменили автомобилю гидравлику, сцепление и структуру клапана, а также изменения коснулись системы старт-стоп.
Под капотом всех моделей внедорожника установлен силовой агрегат V6 объёмом 3,5 литра, генерирующий 280 лошадиных сил. Обновлённую 9-ступенчатую коробку передач получат модификации Touring и Elite. В оснащение автомобиля входит система безопасности Honda Sensing, адаптивный круиз-контроль, мониторинг «слепых» зон, новая информационно-развлекательная система и другие опции.
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Добавил: Алина Сегодня, 14:30