«Диктатор с недоразвитыми ножками»: Ксения Собчак продемонстрировала «укороченные» неудачным нарядом ноги

«Работать с тобой – всегда огромное удовольствие», - заявила теледива известному фотографу Нику Сучкевичу.

«Потрясающий наряд! Не могу налюбоваться им! Очень красивое платье! А выражение лица какое.. Сразу видно, что перед нами властная и невероятно мудрая женщина!!!», «Ксюш, какая же вы все-таки красивая, стильная, загорелая и уверенная в себе женщина! Я вами восхищаюсь! На вас хочется ровняться!!!», «Очень красивая! Прям глаз не отвести!!! Обожаю Вас, Ксюш, и всю Вашу семью!!! Счастья Вам!», - продолжают писать верные поклонники Ксении Собчак под ее свежей публикацией.

«Диктатор с недоразвитыми ножками! Как можно такое платье надевать? Куда вы вообще смотрите, Ксения?», «Платье «укоротило» ноги! Собчак, ты как всегда! Тебе нужно даже в отпуск с собой брать стилиста! Это же ужас какой-то!!!», «Когда человек скрещивает руки на груди, это говорит о том, что он диктатор! Как по мне, Собчак вообще не только не красивая, она не женственная и похожа даже энергетически на мужчину!!!», - пишут недоброжелатели Ксении Собчак в Сети.

Несколько часов назад прославленная журналистка и бывшая телеведущая скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Ксения Собчак обнародовала в личном микроблоге кадры из фотосессии, которая была организована на «изумрудном» побережье острова Сардинии, что в Средиземном море.На фотографиях знаменитость запечатлена в довольно длинном наряде коричневого цвета в белых горох. Журналистка показала, как нужно позировать, чтобы кадры получались идеальными и очень красивыми. Под свежими снимками Ксения Собчак решила обратиться к своему фотографу.Стоит отметить, что преданные поклонники Ксении Собчак на удивление оценили образ своей любимицы по достоинству. Один за другим они принялись называть знаменитость невероятно красивой женщиной. Многие верные фанаты экс-кандидата в президенты подчеркнули, что наряд звезда выбрала более, чем удачный.Как бы там ни было, но без недоброжелателей Ксении, как оказалось, невозможно обойтись. Выяснилось, что злопыхателям не понравился результат очередной фотосессии знаменитости. Множество антифанатов Собчак обратили свое внимание на «укороченные» ноги телеведущей, подчеркнув, что такой эффект создал неудачно подобранный наряд для фотосъемки.