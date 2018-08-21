«Если мужчина изменил один раз, изменит и второй»: Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева высказалась про самый неожиданный развод года

«После чемпионата мира по футболу титул «антигерой июля», бесспорно, достался Федору Смолову, который не особо отличился на прошедшем в России мундиале. Настал последний месяц лета, и звание перешло от Феди к Владу Соколовскому..», - заявила экс-звезда прославленной телестройки «Дом-2» Алена Водонаева.

«..Для меня это непреложное правило: за изменой всегда должно следовать расставание. Если поймали на неверности своего мужика до свадьбы, то не надо наивно думать, что после супружеской клятвы наступит идиллия. Нет, не наступит. Если изменил один раз, то изменит и второй, только дальше будут лишь более изощренные отговорки и более продуманная конспирация..», - заявляет бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева.

«..Возможно, за много лет в шоу-бизнесе у Влада выработалась потребность постоянно доказывать окружающим, что он не смазливый паренек со свободными взглядами, как многие на эстраде, а настоящий мужик? Парням в шоу-бизнесе намного сложнее, чем женщинам, их постоянно подозревают в нетрадиционном, ну а если ты еще и выглядишь смазливо и носишь в ушах серьгу, то будь готов получить прописку в противоположном лагере. Не исключено, что этим объясняется сексуальная гиперактивность Соколовского..», - пишет Алена Водонаева.

«..Пожелаем ей терпения и выдержки. Ведь измена — крах для отношений мужа и жены, но для отца и матери это не повод лишать ребенка семьи. В тот момент, когда у мужчины и женщины появляются дети, они на всю жизнь обязаны стать союзниками. И если вдруг случается развод, то можно злиться, но нельзя мстить. Ведь больше всего пострадает ребенок. Я надеюсь, что Рита и Влад мирно разойдутся и сохранят родительский союз..», - говорит Водонаева.

«История уже знает похожий эпизод и его результат - нынешняя Ольга Бузова с ее 13,4 миллиона фолловеров. Исходя из ситуации можно предположить, что карьере Дакоты этот эпизод не навредит, а вот Влад без жены и дочери милое семейное видео, которое привлекало к их блогу миллионы поклонников, не снимет. Его песен в ротациях на радио я давно не слышала. Боюсь, очень скоро мы увидим Соколовского в анонсах шоу «Холостяк» - создатели программы не упустят возможности «прокатиться» на остатках популярности певца», - заявила экс-звезда «Дома-2» Алена Водонаева.

Стоит отметить, что не так давно старшее поколение потрясла новость о том, что юмористическая чета Евгения Петросяна и Елены Степаненко на самом деле уже давно не являются мужем и женой. Теперь же молодых пользователей социальных сетей ошарашила новость о том, что Рита Дакота и Влад Соколовский разводятся.Как можно наблюдать, и в обоих случаях семья распалась из-за супружеской измены, которую совершает мужчина. По мнению Алены Водонаевой, если кто-то из девушек и женщин ловит своего благоверного на измене, они тут же должны поступать, как Рита Дакота, то есть подавать сразу же на развод.По словам Алены, она никогда не могла подумать, что Влад Соколовский является сексоголиком. Брюнетка, как оказалось, попросту не понимает, как можно изменить своей супруге за такой короткий срок со столькими девушками, поэтому даже уверена в том, что причиной является какая-то психологической травма или зависимость Влада.Знаменитость даже решила обратиться к Владу Соколовскому, которому заявила, что, если у кого-то ранее и были сомнения по поводу его традиционной ориентации, то теперь их явно ни у кого нет. Только вот мужского в подобном поступке ничего на самом деле нет, по словам Алены.Водонаева уверена, опираясь на посты Риты Дакоты в социальной сети Instagram, что блондинке очень тяжело переживать все, что сейчас происходит в ее жизни, несмотря даже на то, что ее постоянно пытаются поддержать и успокоить преданные поклонники. Телеведущая хорошо понимает, что певице на данный момент очень хочется смешать своего неверного муженька с грязью.Напоследок Алена Водонаева решила обсудить с поклонниками то, как же повлиял развод Влада Соколовского и Риты Дакоты на каждого из них.Бывшая участница «Дома-2» отметила, что молодой человек отключил комментарии к видеороликам и фотографиям в социальных сетях, чтобы не получать разгневанных комментариев, и перестал что-либо публиковать в личном микроблоге, а девушка тем временем продолжает набирать тысячи лайков, да и количество подписчиков у певицы увеличилось.Водонаева даже привела в пример развод Ольги Бузовой и футболиста Дмитрия Тарасова, который повлиял не только на увеличение популярности телеведущей реалити-шоу, но и на ее стремительный взлет карьеры.