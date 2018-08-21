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В Екатеринбурге в сентябре появится новый сервис аренды машин YouDrive

В сентябре в Екатеринбурге откроется новый сервис YouDrive, где все желающие смогут взять в аренду автомобиль. Клиентам будет предоставлена возможность взять во временное пользование модели премиум-сегмента.

Специалисты уже неоднократно сообщали о том, что в Екатеринбурге быстрыми темпами развивается экономика. В связи с этим было принято решение открыть новый сервис YouDrive, так как жители Екатеринбурга вполне могут себе позволить арендовать дорогостоящие автомобили.

В Екатеринбурге в сентябре появится новый сервис аренды машин YouDrive

Стоит отметить, что каршеринговая компания YouDrive ведёт работу в Санкт-Петербурге, Сочи и в российской столице. Что касается Екатеринбурга, то он станет четвёртым городом, где будет работать компания, для начала здесь клиентам в аренду будут предложены 10 двухместных машин Smart Fortwo и 40 четырёхместных автомобилей Smart Forfour.

 
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 14:15
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