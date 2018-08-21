Из-за видео с голой блондинкой ставропольский судья подал в отставку
Видео с голой блондинкой, которая покупала в магазинчике АЗС бутылку шампанского, наделало много шума в Сети. Скандальный ролик также стал поводом для завершения карьеры главы Октябрьского райсуда города Ставрополя Юрия Макарова, в машине которого разъезжала полностью обнаженная особа.
Ранее в Сети были обнародованы кадры с камер наблюдения на одной из ставропольских АЗС. На видео можно видеть подъехавший к станции джип Mercedes, из которого вышел мужчина, подозрительно похожий на судью Юрия Макарова. Вместе с ним к кассе прошествовала абсолютно голая молодая женщина.
Блондинка вела себя совершенно расковано и естественно. Она подошла к прилавку, взяла бутылку шампанского и расплатилась за нее. При этом она почти не обращала внимания на камеру мобильного телефона, с помощью которого ее спутник все снимал на видео.
Юрий Макаров категорически отрицает, что это был он. Но, тем не менее, судья решил подать в отставку, решение о которой будет принято членами квалификационной коллегии судей Ставропольского края.
Ранее в Сети были обнародованы кадры с камер наблюдения на одной из ставропольских АЗС. На видео можно видеть подъехавший к станции джип Mercedes, из которого вышел мужчина, подозрительно похожий на судью Юрия Макарова. Вместе с ним к кассе прошествовала абсолютно голая молодая женщина.
Блондинка вела себя совершенно расковано и естественно. Она подошла к прилавку, взяла бутылку шампанского и расплатилась за нее. При этом она почти не обращала внимания на камеру мобильного телефона, с помощью которого ее спутник все снимал на видео.
Юрий Макаров категорически отрицает, что это был он. Но, тем не менее, судья решил подать в отставку, решение о которой будет принято членами квалификационной коллегии судей Ставропольского края.
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 13:10