АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Три Луны 4 миллиарда лет назад освещали Землю до уничтожения двух спутников космическими катастрофами
EUR 76.72 USD 67.18
Курс валют на 21.08.2018

Из-за видео с голой блондинкой ставропольский судья подал в отставку

Видео с голой блондинкой, которая покупала в магазинчике АЗС бутылку шампанского, наделало много шума в Сети. Скандальный ролик также стал поводом для завершения карьеры главы Октябрьского райсуда города Ставрополя Юрия Макарова, в машине которого разъезжала полностью обнаженная особа.

Из-за видео с голой блондинкой ставропольский судья подал в отставку

Ранее в Сети были обнародованы кадры с камер наблюдения на одной из ставропольских АЗС. На видео можно видеть подъехавший к станции джип Mercedes, из которого вышел мужчина, подозрительно похожий на судью Юрия Макарова. Вместе с ним к кассе прошествовала абсолютно голая молодая женщина.

Блондинка вела себя совершенно расковано и естественно. Она подошла к прилавку, взяла бутылку шампанского и расплатилась за нее. При этом она почти не обращала внимания на камеру мобильного телефона, с помощью которого ее спутник все снимал на видео.

Юрий Макаров категорически отрицает, что это был он. Но, тем не менее, судья решил подать в отставку, решение о которой будет принято членами квалификационной коллегии судей Ставропольского края.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / Главные новости
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 13:10
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Диктатор с недоразвитыми ножками»: Ксения Собчак
Очевидцы в Нью-Йорке сняли на видео гигантский НЛО
«Если мужчина изменил один раз, изменит и
Ученые Китая испытали возможности 4D-печати
Из-за видео с голой блондинкой ставропольский
“Нет денег – нет любви”: Чрезмерные требования
Ксения Шойгу рассказала о воспитании молодежи
Астролог рассказала подробности расставания
Экс-участница «Дома-2» Юлия Щаулина призналась,
Уфолог Скотт Уорринг обнаружил на Марсе лазер и
После столкновения в ресторане с экс-супругом
Джордж Мартин раскрыл тайну смертей героев «Игры
Пользователи предположили, что Антон Гусев
Эксперты Microsoft Research разработали новую
В Новой Москве 2-летний мальчик впал в кому после
Ученые считают, что жизнь на Земле зародилась
Алла Пугачева в кожаных шортах затмила Светлану
Changan продемонстрировал обновленный вариант
Тюнинговое ателье Heico Sportiv переработало
Эксперты обнаружили в Pokemon GO опасную
Среди претендентов на сердце Ольги Бузовой
В новой передаче Ольга Бузова назвала поклонницу
Анастасия Волочкова похвасталась в Instagram
Рост температуры на планете шестикратно увеличит
Ученые считают, что дорогие вещи мешают дружбе
Американцы высмеяли новую версию LADA Granta FL
Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева получила
Обложку нового альбома Ольги Бузовой «слили» в
Наночастицы оксида гафния помогут удалить налет с
Ученые: Употребление авокадо может защитить
Просмотреть все новости