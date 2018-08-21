Ученые: Экспертиза ДНК указала на миграцию людей из древней Турции и Ирана

На севере Израиля в пещере Пкиин были обнаружены десятки захоронений. Судя по уникальным каменным ящикам с костями и керамическим сосудам с антропоморфными элементами, пещера была неким аналогом современного кладбища. Здесь было захоронено более 600 человек, их останки изучили эксперты. В частности, учёных интересовало, как изменялся внешний облик людей, которые когда-либо населяли север Израиля.В результате было установлено, что иранцам от левантийцев досталась светлая кожа и голубые глаза. Об этом стало известно после проведённых ДНК-тестов найденных скелетов. Также исследования показали, присутствие иранских и левантийских генов в останках, найденных в ливанской Сайде, относящихся ко второму тысячелетию до нашей эры.