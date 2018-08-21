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Ученые: Экспертиза ДНК указала на миграцию людей из древней Турции и Ирана

Учёные недавно обнаружили, что миграция из древней Турции и Ирана в Левант поспособствовали развитию культуры Энеолита, существовавшей 6 500 лет назад на территории верхней Галилеи Израиля. К такому выводу эксперты пришли, исследовав ДНК людей древнего периода.

На севере Израиля в пещере Пкиин были обнаружены десятки захоронений. Судя по уникальным каменным ящикам с костями и керамическим сосудам с антропоморфными элементами, пещера была неким аналогом современного кладбища. Здесь было захоронено более 600 человек, их останки изучили эксперты. В частности, учёных интересовало, как изменялся внешний облик людей, которые когда-либо населяли север Израиля.

Ученые: Экспертиза ДНК указала на миграцию людей из древней Турции и Ирана


В результате было установлено, что иранцам от левантийцев досталась светлая кожа и голубые глаза. Об этом стало известно после проведённых ДНК-тестов найденных скелетов. Также исследования показали, присутствие иранских и левантийских генов в останках, найденных в ливанской Сайде, относящихся ко второму тысячелетию до нашей эры.

 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 14:00
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