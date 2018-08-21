Экс-участница «Дома-2» Юлия Щаулина призналась, что причиной развода с Алексеем Самсоновым стали его постоянные измены

«Алексей дал интервью о том, что у меня другой мужчина, и я запрещаю видеться с ребенком. Это неправда! Наши отношения закончились после того, как мне в директ написала девушка, о том, что она с ним встречается, и что он говорит, будто со мной не живет. Она скинула мне переписки, фото и видео доказательства. После чего я предложила ему подать на развод, но ему это, видимо, было неинтересно. Я подала сама. Я ему всегда доверяла, не верила тем, кто писал ранее, но после фактов которые мне предоставили, поняла, что он изменял мне постоянно, и даже в тот момент, когда я была беременна», - рассказала Юлия Щаулина.

«Когда я задала вопрос ему про эту девушку, он сказал, что не знает, кто это. И лишь после того, как она мне скинула переписки и интимные фото, отпираться не стал. Он приходил домой как ни в чем не бывало, ложился со мной в одну постель, целовал сына, после того, как встречался с ней. Она очень многое рассказала мне по телефону. Как он говорил ей, что любит неожиданный секс, как приставал к ней в спортзале, в который мы когда-то ходили вместе, как гладил ее... дальше даже не хочу продолжать», - рассказала экс-участница «Дома-2» Юлия Щаулина.

«За все это время он не попытался ни приехать к ребенку, ни обеспечить его материально», - заявляет Юлия Щаулина.

Не так давно экс-звезда прославленной телестройки «Дом-2» Алексей Самсонов сообщил преданным поклонникам довольно неожиданную новость. Мужчина заявил, что они с Юлией Щаулиной разводятся.По словам Леши, инициатором расставания стала блондинка. И вот несколько часов назад в Сети появилась информация, в которой сообщается, что же заставило девушку пойти на такой столь серьезный шаг.Нужно сказать, что известие о том, что еще одна семейная парочка, которая образовалась на одном из самых скандальных и популярных телепроектов России, распалась, очень шокировала преданных поклонников реалити. Особенно многих повергло в шок то, что этими участниками оказались Щаулина и Самсонов, ведь, как оказалось, именно на этот союз у большинства телезрителей возлагались большие надежды.Интересным является еще и тот факт, что у Юлии и Алексея имеются диаметрально противоположные мнении о том, что же на самом деле стало причиной размолвки в их семействе.Алексей Самсонов вовсю продолжает заявлять, что инициатором развода стала именно Юлия Щаулина. Мужчина даже намекнул на то, что у обворожительной блондинки появился новый мужчина, который напрочь запретил девушке позволять видеться и общаться с ребенком бывшему супругу.Стоит отметить, что бывшая участница «Дома-2» тоже не стала молчать и рассказала журналистам, что же на самом деле повлияло на ее решение о том, чтобы развестись с Самсоновым.Супруга Алексея Самсонова добавила, что узнала о том, что муж ей изменяет в то самое время, когда находилась в больнице. Юлия призналась, что неоднократно общалась с любовницей супруга, так как хотела получить от нее неопровержимые доказательства того, что он ей изменяет.Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» также сообщила, что вместе с супругом они не живут под одной крышей больше месяца. По словам Юлии, несмотря на то, что она не препятствует Алексею видеться с сыном, Самсонов еще ни разу не позвонил и не попросил у нее увидеться с наследником.