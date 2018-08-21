Лариса Гузеева нецензурно высказалась в адрес своей фанатки

Одна из многочисленных подписчиц Ларисы Гузеевой написала, что она весьма недовольна откровенной рекламой, которую телеведущая недавно опубликовала у себя в Instagram. Ведущая телепрограммы «Давай поженимся» не стала церемониться с недовольными пользователями Сети и без стеснений нецензурно высказалась в адрес своей фанатки.Также кто-то попросил знаменитость не вводить подписчиков в заблуждение и не опускаться до уровня «канализации», рекламируя у себя на странице сомнительные товары. Лариса Гузеева, в свою очередь, призвала пользователей Сети не путать ее официальную страницу в Instagram с фейковыми и предупредила подписчиков, что не позволит разводить грязь под ее фотографиями. Пост, который вызвал негативные комментарии, был удален со страницы телеведущей.