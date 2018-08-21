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Лариса Гузеева нецензурно высказалась в адрес своей фанатки

Лариса Гузеева нецензурно высказалась в адрес своей фанатки, которая осталась недовольна рекламным постом знаменитости. Поведение ведущей телепрограммы «Давай поженимся» активно обсуждается в ее Instagram.

Лариса Гузеева нецензурно высказалась в адрес своей фанатки

Одна из многочисленных подписчиц Ларисы Гузеевой написала, что она весьма недовольна откровенной рекламой, которую телеведущая недавно опубликовала у себя в Instagram. Ведущая телепрограммы «Давай поженимся» не стала церемониться с недовольными пользователями Сети и без стеснений нецензурно высказалась в адрес своей фанатки.

Лариса Гузеева нецензурно высказалась в адрес своей фанатки

Также кто-то попросил знаменитость не вводить подписчиков в заблуждение и не опускаться до уровня «канализации», рекламируя у себя на странице сомнительные товары. Лариса Гузеева, в свою очередь, призвала пользователей Сети не путать ее официальную страницу в Instagram с фейковыми и предупредила подписчиков, что не позволит разводить грязь под ее фотографиями. Пост, который вызвал негативные комментарии, был удален со страницы телеведущей.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:45
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