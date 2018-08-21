Лариса Гузеева нецензурно высказалась в адрес своей фанатки
Лариса Гузеева нецензурно высказалась в адрес своей фанатки, которая осталась недовольна рекламным постом знаменитости. Поведение ведущей телепрограммы «Давай поженимся» активно обсуждается в ее Instagram.
Одна из многочисленных подписчиц Ларисы Гузеевой написала, что она весьма недовольна откровенной рекламой, которую телеведущая недавно опубликовала у себя в Instagram. Ведущая телепрограммы «Давай поженимся» не стала церемониться с недовольными пользователями Сети и без стеснений нецензурно высказалась в адрес своей фанатки.
Также кто-то попросил знаменитость не вводить подписчиков в заблуждение и не опускаться до уровня «канализации», рекламируя у себя на странице сомнительные товары. Лариса Гузеева, в свою очередь, призвала пользователей Сети не путать ее официальную страницу в Instagram с фейковыми и предупредила подписчиков, что не позволит разводить грязь под ее фотографиями. Пост, который вызвал негативные комментарии, был удален со страницы телеведущей.
Одна из многочисленных подписчиц Ларисы Гузеевой написала, что она весьма недовольна откровенной рекламой, которую телеведущая недавно опубликовала у себя в Instagram. Ведущая телепрограммы «Давай поженимся» не стала церемониться с недовольными пользователями Сети и без стеснений нецензурно высказалась в адрес своей фанатки.
Также кто-то попросил знаменитость не вводить подписчиков в заблуждение и не опускаться до уровня «канализации», рекламируя у себя на странице сомнительные товары. Лариса Гузеева, в свою очередь, призвала пользователей Сети не путать ее официальную страницу в Instagram с фейковыми и предупредила подписчиков, что не позволит разводить грязь под ее фотографиями. Пост, который вызвал негативные комментарии, был удален со страницы телеведущей.