После столкновения в ресторане с экс-супругом Ольга Бузова опубликовала неоднозначный пост

, - прокомментировала свое фото ведущая «Дом-2».Отношения «тарабузиков» после развода сложно назвать приятными и бывшие супруги постоянно стараются уколоть друг друга, несмотря на очередную женитьбу Тарасова и показное равнодушие Бузовой.Накануне Ольга Бузова устроила в своем любимом ресторане пресс-конференцию. И как оказалось, не только ей в тот вечер приглянулась «Чайка»: ее бывший муж решил отметить в этом заведение крестины дочери Миланы.Многие пользователи решили, что появление Тарасова с компанией в этом ресторане одновременно с Ольгой Бузовой неслучайно и таким образом футболист решил хайпануть, так как его популярность падает., - размышляли подписчики.