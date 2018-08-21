После столкновения в ресторане с экс-супругом Ольга Бузова опубликовала неоднозначный пост
Накануне, 20 августа, в столичном ресторане «Чайка» столкнулись два бывших супруга – Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов. После чего в Instagram звезды появился неоднозначный пост.
«Того, кто не по зубам, едят глазами и сплетнями», - прокомментировала свое фото ведущая «Дом-2».
Отношения «тарабузиков» после развода сложно назвать приятными и бывшие супруги постоянно стараются уколоть друг друга, несмотря на очередную женитьбу Тарасова и показное равнодушие Бузовой.
Накануне Ольга Бузова устроила в своем любимом ресторане пресс-конференцию. И как оказалось, не только ей в тот вечер приглянулась «Чайка»: ее бывший муж решил отметить в этом заведение крестины дочери Миланы.
Многие пользователи решили, что появление Тарасова с компанией в этом ресторане одновременно с Ольгой Бузовой неслучайно и таким образом футболист решил хайпануть, так как его популярность падает.
«Да уж. И Диме и Насте стоило бы у Оли поучиться трудолюбию и упорству», «Я не фанат Бузовой, но то, что Тарасов на ее имени сделал популярность слишком очевидно», - размышляли подписчики.
«Того, кто не по зубам, едят глазами и сплетнями», - прокомментировала свое фото ведущая «Дом-2».
Отношения «тарабузиков» после развода сложно назвать приятными и бывшие супруги постоянно стараются уколоть друг друга, несмотря на очередную женитьбу Тарасова и показное равнодушие Бузовой.
Накануне Ольга Бузова устроила в своем любимом ресторане пресс-конференцию. И как оказалось, не только ей в тот вечер приглянулась «Чайка»: ее бывший муж решил отметить в этом заведение крестины дочери Миланы.
Многие пользователи решили, что появление Тарасова с компанией в этом ресторане одновременно с Ольгой Бузовой неслучайно и таким образом футболист решил хайпануть, так как его популярность падает.
«Да уж. И Диме и Насте стоило бы у Оли поучиться трудолюбию и упорству», «Я не фанат Бузовой, но то, что Тарасов на ее имени сделал популярность слишком очевидно», - размышляли подписчики.