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После столкновения в ресторане с экс-супругом Ольга Бузова опубликовала неоднозначный пост

Накануне, 20 августа, в столичном ресторане «Чайка» столкнулись два бывших супруга – Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов. После чего в Instagram звезды появился неоднозначный пост.

«Того, кто не по зубам, едят глазами и сплетнями», - прокомментировала свое фото ведущая «Дом-2».

После столкновения в ресторане с экс-супругом Ольга Бузова опубликовала неоднозначный пост

Отношения «тарабузиков» после развода сложно назвать приятными и бывшие супруги постоянно стараются уколоть друг друга, несмотря на очередную женитьбу Тарасова и показное равнодушие Бузовой.

Накануне Ольга Бузова устроила в своем любимом ресторане пресс-конференцию. И как оказалось, не только ей в тот вечер приглянулась «Чайка»: ее бывший муж решил отметить в этом заведение крестины дочери Миланы.

Многие пользователи решили, что появление Тарасова с компанией в этом ресторане одновременно с Ольгой Бузовой неслучайно и таким образом футболист решил хайпануть, так как его популярность падает.

После столкновения в ресторане с экс-супругом Ольга Бузова опубликовала неоднозначный пост

«Да уж. И Диме и Насте стоило бы у Оли поучиться трудолюбию и упорству», «Я не фанат Бузовой, но то, что Тарасов на ее имени сделал популярность слишком очевидно», - размышляли подписчики.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:20
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