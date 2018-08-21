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“Нет денег – нет любви”: Чрезмерные требования скандинавских девушек вынуждали викингов заниматься грабежами

Ученые долгое время пытались понять, почему в 8 столетии нашей эры молодые викинги внезапно стали совершать набеги и нападать на европейцев в чужих странах. Последние исследования показали, что чрезмерные требования скандинавских девушек вынудили мужчин заняться грабежами, чтобы иметь возможность жениться на своих избранницах.

“Нет денег – нет любви”: Чрезмерные требования скандинавских девушек вынуждали викингов заниматься грабежами


Раньше светила науки утверждали, что распад родового строя стал причиной бедности многих семей, вынужденных искать добычу в других местах. Также были версии, касающиеся религии скандинавов, где процветал культ жестокости и смерти. Кроме того, лидеры проигравших в борьбе за власть кланов или преступники, тоже были вынуждены бежать из родных мест, чтобы не погибнуть от рук своих собратьев.

Британский археолог Джеймс Барретт имел свое мнение по такому поводу, отметив, что викинги были вынуждены искать богатство в чужих землях, чтобы иметь возможность создать семью. В эту эпоху дефицит молодых красавиц становился причиной жестокой конкуренции между представителями сильного пола, а дамы предпочитали выходить замуж за самого богатого избранника.

“Нет денег – нет любви”: Чрезмерные требования скандинавских девушек вынуждали викингов заниматься грабежами


Военные трофеи становились свадебным выкупом, после чего викинг уже мог стать частью знати и иметь свое хозяйство. В период позднего железного века местные жители убивали родившихся девочек или они умирали от голода из-за нехватки пищи. Мальчики должны были выжить, чтобы стать воинами и поддерживать всех членов рода, но такие процессы вызвали нехватку женщин в стране.

Когда невеста одобряла собранные ценности жениха, тогда пара заключала брачный союз. Без выкупа девушка была просто наложницей, не имеющей никаких прав. На свадьбе новобрачные выпивали эль перед свидетелями, после чего гости провожали мужчину в спальню его супруги.

“Нет денег – нет любви”: Чрезмерные требования скандинавских девушек вынуждали викингов заниматься грабежами


Жены имели высокий статус в обществе, а также никогда не становились собственностью супруга, как это было заведено в Европе. Камни с руническими надписями сохранили много трогательных надписей вдовцов о своих половинках, которые вели активный образ жизни и занимались хозяйством. Скандинавки никогда не разрывали связь со своими родственниками и могли принимать любую сторону во время семейных конфликтов. Кроме того, они могли разводиться с партнером, озвучив причину своего недовольства.

Археологи во время раскопок нашли обилие драгоценностей в женских захоронениях викингов, которые были привезены из иных стран. Это открытие подтвердило теорию коллеги из института в Кембридже, а также пояснило причину векового страдания жителей Европы, терроризируемых незваными гостями.

 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:00
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