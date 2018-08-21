Ксения Шойгу рассказала о воспитании молодежи

Ксения Шойгу рассказала с чего всё началось

Цели и особенности развития «Лиги героев»

Гонка Героев 2018 - лучшие моменты, 14.07.2018, МО, Алабино



Нам удалось крепко встать на ноги. Теперь вопрос только в том, какие взгляды и ценности мы сформируем у подрастающих поколений.Старая поговорка гласит «В здоровом теле – здоровый дух». Так что же делается для того, чтоб тело россиян было здорово?История создания «Лиги героев».Еще 5 лет назад Ксения Шойгу вместе со своими друзьями, любящими спорт, организовала своеобразную полосу препятствий, которую они все вместе проходили по выходным. Кто-то проходил испытания на полосе один раз, а кто-то и два и три, кто-то приглашал уже своих знакомых посостязаться в дружеском кругу. И вот, спустя какое-то время, появилась команда единомышленников, которые стали искать способы и средства, чтоб нести спортивные игры «в народ».Судя потому, что на сегодняшний день в различных соревнованиях «Лиги героев» на сегодняшний день приняло участие более пятисот тысяч человек, у организаторов все получилось.По словам Ксении Шойгу, главную роль в организации этого спортивного состязания является любовь к своему делу – организаторы регулярно изменяют трассы, дополняют их новыми препятствиями и стараясь сделать их прохождение увлекательным. Самыми известными из них стали «Эверест», «Рожденный заново», «лестница-рукоход».Причём есть к чему стремиться – пройдя «Гонку героев» и показав достойный результат Вы можете принять участие в «Чемпионате» – состязаниях, где предусмотрена более длинная полоса препятствий.Всего за пять лет существования «Гонка Героев» прошла в 25 регионов РФ, а число участников превысило 500 тысяч человек. Соревнованиям даже удалось выйти на международный уровень –недавно игра состоялась в немецком Рейнланд-Пфальце.4 и 5 августа был презентован новый вариант соревнований – «Арена Героев». Состязания прошли в московском Парке Победы, находящемся на Поклонной горе. Там обустроили спортивную зону, общая площадь которой составила 2 тысячи квадратных метров.Сама Ксения Шойгу, общаясь с журналистами, рассказала, что старается заниматься бегом. И что именно любовь к бегу и подтолкнула её к мысли о создании состязаний, которые могли бы пропагандировать здоровый образ жизни.