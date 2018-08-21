АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Три Луны 4 миллиарда лет назад освещали Землю до уничтожения двух спутников космическими катастрофами
EUR 76.72 USD 67.18
Курс валют на 21.08.2018

Ксения Шойгу рассказала о воспитании молодежи

Ни для кого не секрет, что еще 20-25 лет назад наша страна боролась за выживание. И если тогда первоочередными задачами было сохранить само государство, свои границы, свою независимость, в том числе и экономическую, то сегодня перед всеми нами стоят уже совершенно другие цели.

Нам удалось крепко встать на ноги. Теперь вопрос только в том, какие взгляды и ценности мы сформируем у подрастающих поколений.
Старая поговорка гласит «В здоровом теле – здоровый дух». Так что же делается для того, чтоб тело россиян было здорово?
История создания «Лиги героев».

Ксения Шойгу рассказала с чего всё началось


Еще 5 лет назад Ксения Шойгу вместе со своими друзьями, любящими спорт, организовала своеобразную полосу препятствий, которую они все вместе проходили по выходным. Кто-то проходил испытания на полосе один раз, а кто-то и два и три, кто-то приглашал уже своих знакомых посостязаться в дружеском кругу. И вот, спустя какое-то время, появилась команда единомышленников, которые стали искать способы и средства, чтоб нести спортивные игры «в народ».

Судя потому, что на сегодняшний день в различных соревнованиях «Лиги героев» на сегодняшний день приняло участие более пятисот тысяч человек, у организаторов все получилось.

Цели и особенности развития «Лиги героев»


По словам Ксении Шойгу, главную роль в организации этого спортивного состязания является любовь к своему делу – организаторы регулярно изменяют трассы, дополняют их новыми препятствиями и стараясь сделать их прохождение увлекательным. Самыми известными из них стали «Эверест», «Рожденный заново», «лестница-рукоход».
Ксения Шойгу рассказывает о гонке героев

Причём есть к чему стремиться – пройдя «Гонку героев» и показав достойный результат Вы можете принять участие в «Чемпионате» – состязаниях, где предусмотрена более длинная полоса препятствий.

Всего за пять лет существования «Гонка Героев» прошла в 25 регионов РФ, а число участников превысило 500 тысяч человек. Соревнованиям даже удалось выйти на международный уровень –недавно игра состоялась в немецком Рейнланд-Пфальце.
Ксения Шойгу рассказала о воспитании молодежи

4 и 5 августа был презентован новый вариант соревнований – «Арена Героев». Состязания прошли в московском Парке Победы, находящемся на Поклонной горе. Там обустроили спортивную зону, общая площадь которой составила 2 тысячи квадратных метров.

Сама Ксения Шойгу, общаясь с журналистами, рассказала, что старается заниматься бегом. И что именно любовь к бегу и подтолкнула её к мысли о создании состязаний, которые могли бы пропагандировать здоровый образ жизни.

Гонка Героев 2018 - лучшие моменты, 14.07.2018, МО, Алабино



 
Добавить в мои источники Я.Нов
Спорт
Добавил: Роман Сегодня, 12:48
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Диктатор с недоразвитыми ножками»: Ксения Собчак
Очевидцы в Нью-Йорке сняли на видео гигантский НЛО
«Если мужчина изменил один раз, изменит и
Ученые Китая испытали возможности 4D-печати
Из-за видео с голой блондинкой ставропольский
“Нет денег – нет любви”: Чрезмерные требования
Ксения Шойгу рассказала о воспитании молодежи
Астролог рассказала подробности расставания
Экс-участница «Дома-2» Юлия Щаулина призналась,
Уфолог Скотт Уорринг обнаружил на Марсе лазер и
После столкновения в ресторане с экс-супругом
Джордж Мартин раскрыл тайну смертей героев «Игры
Пользователи предположили, что Антон Гусев
Эксперты Microsoft Research разработали новую
В Новой Москве 2-летний мальчик впал в кому после
Ученые считают, что жизнь на Земле зародилась
Алла Пугачева в кожаных шортах затмила Светлану
Changan продемонстрировал обновленный вариант
Тюнинговое ателье Heico Sportiv переработало
Эксперты обнаружили в Pokemon GO опасную
Среди претендентов на сердце Ольги Бузовой
В новой передаче Ольга Бузова назвала поклонницу
Анастасия Волочкова похвасталась в Instagram
Рост температуры на планете шестикратно увеличит
Ученые считают, что дорогие вещи мешают дружбе
Американцы высмеяли новую версию LADA Granta FL
Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева получила
Обложку нового альбома Ольги Бузовой «слили» в
Наночастицы оксида гафния помогут удалить налет с
Ученые: Употребление авокадо может защитить
Просмотреть все новости