Пользователи предположили, что Антон Гусев разлюбил Викторию Романец

Поводом для таких предположений стало поздравление Гусева в Instagram.Хейтеры отметили, что слова Антона к своей супруге Виктории безжизненны, а само послание чрезвычайно коротко., - вот и все поздравление.При этом подписчики вспомнили, какие проникновенные и длинные признания в любви Антон Гусев писал своей первой жене – Евгении Феофилактовой.В итоге, пользователи решили, что «Антоша» просто разлюбил «Викусю».