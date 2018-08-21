Пользователи предположили, что Антон Гусев разлюбил Викторию Романец
Не так давно бывшие участники реалити-шоу «Дом-2» Виктория Романец и Антон Гусев отпраздновали годовщину своей супружеской жизни, что пользователи пришли к выводу, что молодой муж не испытывает любви к своей жене.
Поводом для таких предположений стало поздравление Гусева в Instagram.
Хейтеры отметили, что слова Антона к своей супруге Виктории безжизненны, а само послание чрезвычайно коротко.
«Ровно год назад, 17.08.2017 , мы встретились с тобой @_viktoriya_14 в загсе ♥, все как обычно, чуть не опоздали на роспись)), стали мужем и женой, и понеслась. Было разное у нас с тобой, ни как у всех конечно. Сегодня наш день, продолжим его за ужином», - вот и все поздравление.
При этом подписчики вспомнили, какие проникновенные и длинные признания в любви Антон Гусев писал своей первой жене – Евгении Феофилактовой.
В итоге, пользователи решили, что «Антоша» просто разлюбил «Викусю».
Поводом для таких предположений стало поздравление Гусева в Instagram.
Хейтеры отметили, что слова Антона к своей супруге Виктории безжизненны, а само послание чрезвычайно коротко.
«Ровно год назад, 17.08.2017 , мы встретились с тобой @_viktoriya_14 в загсе ♥, все как обычно, чуть не опоздали на роспись)), стали мужем и женой, и понеслась. Было разное у нас с тобой, ни как у всех конечно. Сегодня наш день, продолжим его за ужином», - вот и все поздравление.
При этом подписчики вспомнили, какие проникновенные и длинные признания в любви Антон Гусев писал своей первой жене – Евгении Феофилактовой.
В итоге, пользователи решили, что «Антоша» просто разлюбил «Викусю».