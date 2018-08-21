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Пользователи предположили, что Антон Гусев разлюбил Викторию Романец

Не так давно бывшие участники реалити-шоу «Дом-2» Виктория Романец и Антон Гусев отпраздновали годовщину своей супружеской жизни, что пользователи пришли к выводу, что молодой муж не испытывает любви к своей жене.

Поводом для таких предположений стало поздравление Гусева в Instagram.

Пользователи предположили, что Антон Гусев разлюбил Викторию Романец

Хейтеры отметили, что слова Антона к своей супруге Виктории безжизненны, а само послание чрезвычайно коротко.

«Ровно год назад, 17.08.2017 , мы встретились с тобой @_viktoriya_14 в загсе ♥, все как обычно, чуть не опоздали на роспись)), стали мужем и женой, и понеслась. Было разное у нас с тобой, ни как у всех конечно. Сегодня наш день, продолжим его за ужином», - вот и все поздравление.

Пользователи предположили, что Антон Гусев разлюбил Викторию Романец

При этом подписчики вспомнили, какие проникновенные и длинные признания в любви Антон Гусев писал своей первой жене – Евгении Феофилактовой.

В итоге, пользователи решили, что «Антоша» просто разлюбил «Викусю».

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:05
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