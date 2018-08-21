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Астролог рассказала подробности расставания Евгения Петросяна и Елены Степаненко

Василиса Володина выразила свое профессиональное мнение о разводе Евгения Петросяна и Елены Степаненко в Instagram Stories. Астролог считает, что решение о расставании было принято уже давно.

Астролог рассказала подробности расставания Евгения Петросяна и Елены Степаненко

Астролог из телепрограммы «Давай поженимся» рассказала, что в любовном гороскопе Евгения Петросяна и Елены Степаненко сценарий именуется словом «Стабильность», а это может означать, что на самом деле юмористы приняли решение о расставании уже давно, просто только недавно знаменитости решили рассказать об этом общественности.

Астролог рассказала подробности расставания Евгения Петросяна и Елены Степаненко

Евгений Петросян за всю жизнь связывал себя узами брака четыре раза. Первой избранницей юмориста стала дочь актера Владимира и балерины Викторины Кригеров, в этом союзе родилась дочь Викторина. Еще одной супругой Евгения Петросяна была Анна Козловская, с которой артист прожил 1,5 года. Третья супруга юмориста работала в Петербурге искусствоведом. Елена Степаненко была четвертой женой знаменитости, они познакомились в 1979 году, а узами брака связали себя только в 1985 году. Недавно звездные супруги объявили о своем разводе.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:45
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