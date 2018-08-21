АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Три Луны 4 миллиарда лет назад освещали Землю до уничтожения двух спутников космическими катастрофами
EUR 76.72 USD 67.18
Курс валют на 21.08.2018

Уфолог Скотт Уорринг обнаружил на Марсе лазер и здание инопланетян

Уфолог Скотт Уорринг обнаружил на снимках Марса лазер, а также часть конструкции, которая напоминает здание инопланетян. Блогер данные находки относит к цивилизации, когда-то обитавшей на Красной планете.

Уфолог Скотт Уорринг обнаружил на Марсе лазер и здание инопланетян


В NASA появился новый набор фото с марсохода, фотографирующего каменистый ландшафт Красной планеты и берущий для изучения образцы марсианских пород. Пристально изучая поверхность планеты, Скотт Уорринг часто находит детали, которые схожи с изобретениями людей, скульптурами, скелетами и так далее. Уфолог на этот раз показал своим подписчикам снимок гористой местности Красной планеты, где могли быть, по его мнению, постройки пришельцев. В свою очередь один из больших валунов схож с длинным зданием, предположительно, заброшенным развитой цивилизацией инопланетян. Вблизи конструкции имеется ещё один необычный предмет. Речь идёт о разрушителе либо лазере, который марсиане использовали в военном деле.

Уфолог в очередной раз отметил, как NASA обманывает человечество, утаивая различные научные открытия. Исследователи хорошо знают о существовании пришельцев и об их деятельности в Солнечной системе.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Диктатор с недоразвитыми ножками»: Ксения Собчак
Очевидцы в Нью-Йорке сняли на видео гигантский НЛО
«Если мужчина изменил один раз, изменит и
Ученые Китая испытали возможности 4D-печати
Из-за видео с голой блондинкой ставропольский
“Нет денег – нет любви”: Чрезмерные требования
Ксения Шойгу рассказала о воспитании молодежи
Астролог рассказала подробности расставания
Экс-участница «Дома-2» Юлия Щаулина призналась,
Уфолог Скотт Уорринг обнаружил на Марсе лазер и
После столкновения в ресторане с экс-супругом
Джордж Мартин раскрыл тайну смертей героев «Игры
Пользователи предположили, что Антон Гусев
Эксперты Microsoft Research разработали новую
В Новой Москве 2-летний мальчик впал в кому после
Ученые считают, что жизнь на Земле зародилась
Алла Пугачева в кожаных шортах затмила Светлану
Changan продемонстрировал обновленный вариант
Тюнинговое ателье Heico Sportiv переработало
Эксперты обнаружили в Pokemon GO опасную
Среди претендентов на сердце Ольги Бузовой
В новой передаче Ольга Бузова назвала поклонницу
Анастасия Волочкова похвасталась в Instagram
Рост температуры на планете шестикратно увеличит
Ученые считают, что дорогие вещи мешают дружбе
Американцы высмеяли новую версию LADA Granta FL
Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева получила
Обложку нового альбома Ольги Бузовой «слили» в
Наночастицы оксида гафния помогут удалить налет с
Ученые: Употребление авокадо может защитить
Просмотреть все новости