Уфолог Скотт Уорринг обнаружил на Марсе лазер и здание инопланетян
Уфолог Скотт Уорринг обнаружил на снимках Марса лазер, а также часть конструкции, которая напоминает здание инопланетян. Блогер данные находки относит к цивилизации, когда-то обитавшей на Красной планете.
В NASA появился новый набор фото с марсохода, фотографирующего каменистый ландшафт Красной планеты и берущий для изучения образцы марсианских пород. Пристально изучая поверхность планеты, Скотт Уорринг часто находит детали, которые схожи с изобретениями людей, скульптурами, скелетами и так далее. Уфолог на этот раз показал своим подписчикам снимок гористой местности Красной планеты, где могли быть, по его мнению, постройки пришельцев. В свою очередь один из больших валунов схож с длинным зданием, предположительно, заброшенным развитой цивилизацией инопланетян. Вблизи конструкции имеется ещё один необычный предмет. Речь идёт о разрушителе либо лазере, который марсиане использовали в военном деле.
Уфолог в очередной раз отметил, как NASA обманывает человечество, утаивая различные научные открытия. Исследователи хорошо знают о существовании пришельцев и об их деятельности в Солнечной системе.
В NASA появился новый набор фото с марсохода, фотографирующего каменистый ландшафт Красной планеты и берущий для изучения образцы марсианских пород. Пристально изучая поверхность планеты, Скотт Уорринг часто находит детали, которые схожи с изобретениями людей, скульптурами, скелетами и так далее. Уфолог на этот раз показал своим подписчикам снимок гористой местности Красной планеты, где могли быть, по его мнению, постройки пришельцев. В свою очередь один из больших валунов схож с длинным зданием, предположительно, заброшенным развитой цивилизацией инопланетян. Вблизи конструкции имеется ещё один необычный предмет. Речь идёт о разрушителе либо лазере, который марсиане использовали в военном деле.
Уфолог в очередной раз отметил, как NASA обманывает человечество, утаивая различные научные открытия. Исследователи хорошо знают о существовании пришельцев и об их деятельности в Солнечной системе.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:30