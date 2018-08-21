Уфолог Скотт Уорринг обнаружил на Марсе лазер и здание инопланетян

В NASA появился новый набор фото с марсохода, фотографирующего каменистый ландшафт Красной планеты и берущий для изучения образцы марсианских пород. Пристально изучая поверхность планеты, Скотт Уорринг часто находит детали, которые схожи с изобретениями людей, скульптурами, скелетами и так далее. Уфолог на этот раз показал своим подписчикам снимок гористой местности Красной планеты, где могли быть, по его мнению, постройки пришельцев. В свою очередь один из больших валунов схож с длинным зданием, предположительно, заброшенным развитой цивилизацией инопланетян. Вблизи конструкции имеется ещё один необычный предмет. Речь идёт о разрушителе либо лазере, который марсиане использовали в военном деле.Уфолог в очередной раз отметил, как NASA обманывает человечество, утаивая различные научные открытия. Исследователи хорошо знают о существовании пришельцев и об их деятельности в Солнечной системе.