Среди претендентов на сердце Ольги Бузовой оказались веган, продюсер и менеджер

Новое шоу является аналогом «Холостяка» только для женщин. Несмотря на то, что это игра, Ольга Бузова заверяет, что действительно надеется таким образом найти свою судьбу.В реальной жизни артистке сложно найти спутника жизни, и поэтому она согласилась на подобный экстравагантный способ.Среди желающих выйти «замуж за Бузову» оказался молодой веган, окончивший военный институт и снимающийся в рекламе и клипах. Парень написал в анкете, что главным в женщине считает наличие милосердия.Также за внимание ведущей телестройки будет бороться продюсер Жак-Мишель Щербак, которому нравится создавать праздник вокруг себя.Банкетный менеджер Акбар Юсупов любит заботливых женщин, а своим хобби называет фотосессии.Кому из них удастся обратить на себя внимание звезды и попытаться выйти «Замуж за Бузову», мы узнаем уже через пять дней.