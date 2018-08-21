АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Три Луны 4 миллиарда лет назад освещали Землю до уничтожения двух спутников космическими катастрофами
EUR 76.72 USD 67.18
Курс валют на 21.08.2018

Среди претендентов на сердце Ольги Бузовой оказались веган, продюсер и менеджер

Уже 26 августа в эфир выходит долгожданное многими зрителями шоу «Замуж за Бузову», в котором за сердце и руку их кумира будут бороться несколько претендентов.

Новое шоу является аналогом «Холостяка» только для женщин. Несмотря на то, что это игра, Ольга Бузова заверяет, что действительно надеется таким образом найти свою судьбу.

Среди претендентов на сердце Ольги Бузовой оказались веган, продюсер и менеджер

В реальной жизни артистке сложно найти спутника жизни, и поэтому она согласилась на подобный экстравагантный способ.

Среди желающих выйти «замуж за Бузову» оказался молодой веган, окончивший военный институт и снимающийся в рекламе и клипах. Парень написал в анкете, что главным в женщине считает наличие милосердия.

Среди претендентов на сердце Ольги Бузовой оказались веган, продюсер и менеджер

Также за внимание ведущей телестройки будет бороться продюсер Жак-Мишель Щербак, которому нравится создавать праздник вокруг себя.

Среди претендентов на сердце Ольги Бузовой оказались веган, продюсер и менеджер

Банкетный менеджер Акбар Юсупов любит заботливых женщин, а своим хобби называет фотосессии.

Среди претендентов на сердце Ольги Бузовой оказались веган, продюсер и менеджер

Кому из них удастся обратить на себя внимание звезды и попытаться выйти «Замуж за Бузову», мы узнаем уже через пять дней.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:13
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Пользователи предположили, что Антон Гусев
Эксперты Microsoft Research разработали новую
В Новой Москве 2-летний мальчик впал в кому после
Ученые считают, что жизнь на Земле зародилась
Алла Пугачева в кожаных шортах затмила Светлану
Changan продемонстрировал обновленный вариант
Тюнинговое ателье Heico Sportiv переработало
Эксперты обнаружили в Pokemon GO опасную
Среди претендентов на сердце Ольги Бузовой
В новой передаче Ольга Бузова назвала поклонницу
Анастасия Волочкова похвасталась в Instagram
Рост температуры на планете шестикратно увеличит
Ученые считают, что дорогие вещи мешают дружбе
Американцы высмеяли новую версию LADA Granta FL
Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева получила
Обложку нового альбома Ольги Бузовой «слили» в
Наночастицы оксида гафния помогут удалить налет с
Ученые: Употребление авокадо может защитить
Zotye запустила продажи нового кроссовера Traum
Эпатажный участник «Дома-2» Егор Черкасов
В Москве самый дешевый букет на 1 сентября будет
Актрису Афшан Азад из «Гарри Поттера» чуть не
Экс-участник «Дома-2» Валерий Блюменкранц
Наташа Королева показала архивное видео с Тарзаном
Два козла сорвали работу метро в Нью-Йорке
Ежегодно американцы смывают в канализацию до
Компания Isuzu представила два новых современных
Настасья Самбурская примерила образ блондинки
Три Луны 4 миллиарда лет назад освещали Землю до
«Фигура огонь»: Поклонники сравнили Ольгу Бузову
Просмотреть все новости