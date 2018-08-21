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Джордж Мартин раскрыл тайну смертей героев «Игры престолов»

Джордж Мартин раскрыл поклонникам тайну, почему в его книгах умирает большое количество персонажей. Дело в том, что в 13-летнем возрасте на автора произвела большое впечатление сцена смерти героя из трилогии «Властелин колец».

По книгам Джорджа Мартина снимают сериал «Игра престолов», по некоторым подсчётам за семь сезонов в кадрах погибло более 150 тысяч персонажей. В частности, умерли несколько злодеев, некоторые любимые герои поклонников сериала и большое количество ни в чём не повинных жителей Вестероса. По словам автора, когда герой находится в беде или в опасности, ему хочется держать читателя в возбуждении и напряжении, чтобы было страшно. Мартин считает, что для этого нужно убить кого-то важного, тогда книга приобретает свой определённый интерес.

Джордж Мартин раскрыл тайну смертей героев «Игры престолов»

Недавно создатели сериала «Игра престолов» рассказали поклонникам, что на один эпизод в финальном сезоне они намерены потратить более 15 миллионов долларов. В то время как весь сезон киностудии НВО обойдётся примерно в 90-100 миллионов долларов. Подобный бюджет обычно выделяется для создания широкоэкранного блокбастера.

 
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Культура
Добавил: Алина Сегодня, 12:15
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