Джордж Мартин раскрыл тайну смертей героев «Игры престолов»

По книгам Джорджа Мартина снимают сериал «Игра престолов», по некоторым подсчётам за семь сезонов в кадрах погибло более 150 тысяч персонажей. В частности, умерли несколько злодеев, некоторые любимые герои поклонников сериала и большое количество ни в чём не повинных жителей Вестероса. По словам автора, когда герой находится в беде или в опасности, ему хочется держать читателя в возбуждении и напряжении, чтобы было страшно. Мартин считает, что для этого нужно убить кого-то важного, тогда книга приобретает свой определённый интерес.Недавно создатели сериала «Игра престолов» рассказали поклонникам, что на один эпизод в финальном сезоне они намерены потратить более 15 миллионов долларов. В то время как весь сезон киностудии НВО обойдётся примерно в 90-100 миллионов долларов. Подобный бюджет обычно выделяется для создания широкоэкранного блокбастера.