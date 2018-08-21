Алла Пугачева в кожаных шортах затмила Светлану Лободу

В социальной сети Светлана Лобода рассказала, что была счастлива увидеть на концерте своего кумира и сделать с Аллой Пугачевой фотографию. В комментарии к снимку исполнительница написала: «Она заходит в гримерку, и ты забываешь обо всем на свете. Хочется наслаждаться ее мудростью и заряжаться мощью, силой и энергией. Женщина- Легенда- Алла Борисовна Пугачева! Спасибо, что провели этот вечер с нами. Я вас очень люблю».Но внимание подписчиков Светланы Лободы привлек не комментарий певицы, а внешний вид Примадонны. На концерт певицы в Юрмале, знаменитая исполнительница пришла в коротких кожаных шортах, а ее образ дополнили обтягивающие ботфорты. Выглядела заметно похудевшая Алла Пугачева весьма эффектно. Многие пользователи Сети пришли к выводу, что Примадонна затмила Светлану Лободу на ее выступлении.