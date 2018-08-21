Анастасия Волочкова похвасталась в Instagram шикарным отдыхом на Корфу

Известная российская танцовщица и светская львица Анастасия Волочкова активно общается со своими преданными поклонниками, пользуясь популярной соцсетью Instagram. Она обожает находиться в центре внимания публики, регулярно выкладывая порой весьма скандальные фотографии.Но в этот раз обошлось без полуобнаженной натуры, что вызвало вздох облегчения у многих фолловеров. Анастасия Волочкова на новых снимках демонстрирует красивое длинное платье с крупным веточным принтом и оголенными руками. Стройная фигура, яркий образ и стиль в сочетании с красивейшими пейзажами Средиземного моря вызвали у пользователей массу восхищенных откликов.