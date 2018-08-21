Анастасия Волочкова похвасталась в Instagram шикарным отдыхом на Корфу
Анастасия Волочкова похвасталась своим подписчикам в Instagram шикарным отдыхом на греческом острове Корфу. Балерина поделилась снимками, эффектно позируя на фоне средиземноморских пейзажей.
Известная российская танцовщица и светская львица Анастасия Волочкова активно общается со своими преданными поклонниками, пользуясь популярной соцсетью Instagram. Она обожает находиться в центре внимания публики, регулярно выкладывая порой весьма скандальные фотографии.
Но в этот раз обошлось без полуобнаженной натуры, что вызвало вздох облегчения у многих фолловеров. Анастасия Волочкова на новых снимках демонстрирует красивое длинное платье с крупным веточным принтом и оголенными руками. Стройная фигура, яркий образ и стиль в сочетании с красивейшими пейзажами Средиземного моря вызвали у пользователей массу восхищенных откликов.
Известная российская танцовщица и светская львица Анастасия Волочкова активно общается со своими преданными поклонниками, пользуясь популярной соцсетью Instagram. Она обожает находиться в центре внимания публики, регулярно выкладывая порой весьма скандальные фотографии.
Но в этот раз обошлось без полуобнаженной натуры, что вызвало вздох облегчения у многих фолловеров. Анастасия Волочкова на новых снимках демонстрирует красивое длинное платье с крупным веточным принтом и оголенными руками. Стройная фигура, яркий образ и стиль в сочетании с красивейшими пейзажами Средиземного моря вызвали у пользователей массу восхищенных откликов.