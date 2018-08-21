Эксперты Microsoft Research разработали новую модель робота-секретаря

При демонстрации возможностей, механизм успешно открывал холодильник, а так же доставал оттуда напитки. Не исключено, что человечеству удалось приблизиться еще на один шаг к мечте загрузить роботов домашними обязанностями. Как рассказали разработчики, научить робота ориентироваться в окружающем пространстве достаточно сложная задача. Решили ученые проблему с помощью искусственного интеллекта, способного симулировать будущие действия. При этом робот их воспроизводит в реальности.В компании уже запланировали выпустить робота, выполняющего работы на ресепшене, а также способного помогать официантам и секретарям. Одновременно он успешно отвечает на односложные вопросы посетителей.