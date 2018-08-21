В новой передаче Ольга Бузова назвала поклонницу Романа Гриценко «не очень красивой»
Ольга Бузова назвала поклонницу Романа Гриценко «не очень красивой». Сегодня, 21 августа, в эфир вышел первый выпуск программы «Бородина против Бузовой», в ходе которой известные ведущие из «Дом-2» выбирали будущих участников.
Одним из главных героев шоу стал участник телестройки Роман Гриценко, который некоторое время назад позиционировал себя как ухажер Ольги Бузовой.
Теперь же на внимание молодого человека претендует 19-летняя Лика Паус из Ростова, которая во всеуслышание заявила, что ни Ирина Пинчук ни Ольга Бузова Роману не подходят.
Девушка отметила, что Гриценко подходит ей как внутренне, так и внешне, и при этом не побоялась указать Бузовой на разницу в возрасте.
Ольга Бузова не растерялась и вынесла свой вердикт Лике.
Одним из главных героев шоу стал участник телестройки Роман Гриценко, который некоторое время назад позиционировал себя как ухажер Ольги Бузовой.
Теперь же на внимание молодого человека претендует 19-летняя Лика Паус из Ростова, которая во всеуслышание заявила, что ни Ирина Пинчук ни Ольга Бузова Роману не подходят.
Девушка отметила, что Гриценко подходит ей как внутренне, так и внешне, и при этом не побоялась указать Бузовой на разницу в возрасте.
Ольга Бузова не растерялась и вынесла свой вердикт Лике.