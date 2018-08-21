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В новой передаче Ольга Бузова назвала поклонницу Романа Гриценко «не очень красивой»

Ольга Бузова назвала поклонницу Романа Гриценко «не очень красивой». Сегодня, 21 августа, в эфир вышел первый выпуск программы «Бородина против Бузовой», в ходе которой известные ведущие из «Дом-2» выбирали будущих участников.

Одним из главных героев шоу стал участник телестройки Роман Гриценко, который некоторое время назад позиционировал себя как ухажер Ольги Бузовой.

В новой передаче Ольга Бузова назвала поклонницу Романа Гриценко «не очень красивой»

Теперь же на внимание молодого человека претендует 19-летняя Лика Паус из Ростова, которая во всеуслышание заявила, что ни Ирина Пинчук ни Ольга Бузова Роману не подходят.

В новой передаче Ольга Бузова назвала поклонницу Романа Гриценко «не очень красивой»

Девушка отметила, что Гриценко подходит ей как внутренне, так и внешне, и при этом не побоялась указать Бузовой на разницу в возрасте.

Ольга Бузова не растерялась и вынесла свой вердикт Лике.

В новой передаче Ольга Бузова назвала поклонницу Романа Гриценко «не очень красивой»

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:11
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