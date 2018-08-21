Тюнинговое ателье Heico Sportiv переработало универсал версии Volvo V60
Специалисты немецкого тюнингового ателье Heico Sportiv переработали универсал версии Volvo V60. В свою очередь специалисты внесли ряд изменений во внешний вид, а также технические параметры транспортного средства.
Была увеличена производительность дизельного двигателя со 190 лошадей до 220 лошадиных сил. Пиковый крутящий момент увеличился с 400 Нм до 480 Нм. Бензиновая силовая установка генерирует теперь 340 лошадиных сил вместо прежних 310 лошадей. При этом крутящий момент повысили с 400 Нм до 470 Нм. Транспортное средство оснащается четырехствольной выхлопной системой с овальными хромированными патрубками, шинами Pirelli либо Continental, 21-дюймовыми облегченными дисками. Клиентам также доступны 19/20-дюймовые диски.
В салоне транспортного средства обошлось практически без изменений. Здесь появились алюминиевые ручки, при помощи которых управлять можно дефлекторами вентиляции.
Была увеличена производительность дизельного двигателя со 190 лошадей до 220 лошадиных сил. Пиковый крутящий момент увеличился с 400 Нм до 480 Нм. Бензиновая силовая установка генерирует теперь 340 лошадиных сил вместо прежних 310 лошадей. При этом крутящий момент повысили с 400 Нм до 470 Нм. Транспортное средство оснащается четырехствольной выхлопной системой с овальными хромированными патрубками, шинами Pirelli либо Continental, 21-дюймовыми облегченными дисками. Клиентам также доступны 19/20-дюймовые диски.
В салоне транспортного средства обошлось практически без изменений. Здесь появились алюминиевые ручки, при помощи которых управлять можно дефлекторами вентиляции.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:20