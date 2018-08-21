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Тюнинговое ателье Heico Sportiv переработало универсал версии Volvo V60

Специалисты немецкого тюнингового ателье Heico Sportiv переработали универсал версии Volvo V60. В свою очередь специалисты внесли ряд изменений во внешний вид, а также технические параметры транспортного средства.

Тюнинговое ателье Heico Sportiv переработало универсал версии Volvo V60

Была увеличена производительность дизельного двигателя со 190 лошадей до 220 лошадиных сил. Пиковый крутящий момент увеличился с 400 Нм до 480 Нм. Бензиновая силовая установка генерирует теперь 340 лошадиных сил вместо прежних 310 лошадей. При этом крутящий момент повысили с 400 Нм до 470 Нм. Транспортное средство оснащается четырехствольной выхлопной системой с овальными хромированными патрубками, шинами Pirelli либо Continental, 21-дюймовыми облегченными дисками. Клиентам также доступны 19/20-дюймовые диски.

В салоне транспортного средства обошлось практически без изменений. Здесь появились алюминиевые ручки, при помощи которых управлять можно дефлекторами вентиляции.

 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:20
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