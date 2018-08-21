Тюнинговое ателье Heico Sportiv переработало универсал версии Volvo V60

Была увеличена производительность дизельного двигателя со 190 лошадей до 220 лошадиных сил. Пиковый крутящий момент увеличился с 400 Нм до 480 Нм. Бензиновая силовая установка генерирует теперь 340 лошадиных сил вместо прежних 310 лошадей. При этом крутящий момент повысили с 400 Нм до 470 Нм. Транспортное средство оснащается четырехствольной выхлопной системой с овальными хромированными патрубками, шинами Pirelli либо Continental, 21-дюймовыми облегченными дисками. Клиентам также доступны 19/20-дюймовые диски.В салоне транспортного средства обошлось практически без изменений. Здесь появились алюминиевые ручки, при помощи которых управлять можно дефлекторами вентиляции.