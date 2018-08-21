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Ученые считают, что жизнь на Земле зародилась после столкновения с планетой Theia

Ученые из Великобритании уверены, что жизнь на Земле зародилась после столкновения с планетой Theia и произошло это на 100 миллионов лет раньше, чем предполагалось ранее.

Ученые считают, что жизнь на Земле зародилась после столкновения с планетой Theia

Специалисты считают, что в результате столкновения произошла «стерилизация» планеты, которая привела к началу формирования Луны. Эксперты, вернувшись к истории эволюции животных, нашли общего предка, который жил на Земле около 3,9 миллиардов лет назад. Технологии нашего времени не позволяют изучать окаменелости возрастом больше, чем 2,5 миллиарда лет. Связано это с переработкой горных пород, которые разрушаются и выветриваются из-за временных изменений. Исследователи построили новый график жизни, то есть с использованием молекулярных часов и генетических данных, которые позволяют расшифровать ДНК всего живого.

Проделанная специалистами работа позволила воссоздать эволюции жизни, заполнившую многочисленные пробелы. Как показали исследования, последним общим предком современных живых существ стала ранняя одиночная клетка, которая существовала еще до поздней «бомбардировки» Земли.

 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:45
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