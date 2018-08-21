Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева получила черепно-мозговую травму

«Искры из глаз, и от удара я начала падать назад. Поза у меня при этом была «сидя на корточках», и находилась я, напоминаю, на самой высокой «ступеньке». А подо мной пол. Где-то там, метра 2,5 вниз лететь», - рассказала преданным поклонникам Алена Водонаева.

«Я просто чудом своими когтями дикой и необузданной росомахи уцепилась за край этого выхода и секунду держалась только своим маникюром», - продолжила знаменитость.

«Незадолго до поездки в Штаты мы с мужем пересмотрели фильм «Мальчишник в Вегасе». Там в кадре такая классная церковь! Вот ее-то мы и выбрали, чтобы пожениться на бис. Отправили в эту церковь документы, зарезервировали день и время. Организацией занимались сами, так как, во-первых, эти хлопоты нам приятны, а во-вторых, четче и организованнее, чем мы, в Америке это не сделал бы никто. И вот я снова надела свадебное платье - конечно, другое - и вышла замуж за собственного мужа ради собственного ребенка. Кстати, в связи со свадьбой сын интересовался, существует ли у молодоженов «мрачная ночь», - рассказала Алена Водонаева своим подписчикам.

Ни для кого не является секретом, что в век социальных сетей большинство их пользователей готовы на многое ради огромного количества лайков и даже сделать ту или иную фотографию в довольно опасном месте. Алена Водонаева, как оказалось, решилась на похожий эксперимент. По словам экс-звезды прославленной телестройки «Дом-2», ее целью были не восторженные отзывы преданных поклонников, а собственное удовлетворение от выполненной работы.В результате Алена Водонаева решила устроить фотосессию на крыше одного из московских домов, которую знаменитость опубликовала в своей книге для женщин. Невзирая на то, что на улице был сильный дождь и гроза, экс-участница «Дома-2» мужественно и решительно позировала перед камерой фотографа.Однако, как выяснилось, смелый поступок Алены Водонаевой чуть не привел к страшной трагедии. Поднимаясь по скользким ступенькам, знаменитость поскользнулась и упала. Телеведущая сильно ударилась головой.По словам Алены, ее спас очень длинный маникюр.После этого Алене удалось достичь равновесия, однако звезда все-таки очень сильно ударилась головой. Из рассказала Водонаевой становится понятно, что даже этот весьма неприятный инцидент не повлиял на ее профессионализм, ведь превозмогая боль и страх высоты телеведущая сделала свою работу.Нужно сказать, что в свое время ради Алены Водонаевой ее любимый супруг Алексей Косинус пошел на многое. Мужчина не только бросил работу в Санкт-Петербурге, но и даже перебрался жить в Москву. Официально узаконила свои отношения звездная парочка в прошлом году, а несколько недель назад семейство сыграло вторую свадьбу, которая прошла в Лас-Вегасе.