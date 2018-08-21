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Обложку нового альбома Ольги Бузовой «слили» в Сеть

Популярной певице и ведущей «Дом-2» Ольге Бузовой грозит серьезный штраф за нарушение договоренности, так как обложка ее нового альбома преждевременно оказалась в Сети.

Презентация нового альбома Ольги Бузовой должна состояться грядущей осенью – 5 октября, но как оказалось уже с 27 августа 15 песен звезды доступно будет к скачиванию на известном ресурсе.

Обложку нового альбома Ольги Бузовой «слили» в Сеть

Бузова крайне удивилась, когда узнала что обложка альбома «Принимай меня», оказалась не некоторых сайтах.

«Мы не знаем, кто это мог сделать. Несколько пабликов опубликовали готовую обложку без нашего разрешения! Это большая проблема, так как нам могут грозить огромные штрафы от ресурса, на сайте которого должен был появиться официальный предзаказ. Сейчас пытаемся понять, чьих рук это дело, и что делать дальше. Скорее всего, придется в срочном режиме изобретать новый дизайн диска», - объяснил ситуацию пиар-агент артистки Антон Богуславский.

Обложку нового альбома Ольги Бузовой «слили» в Сеть

Свою музыкальную карьеру Ольга Бузова начала после расставания с супругом Дмитрием Тарасов. Творчество ведущей «Дом-2» вызывает самые неоднозначные реакции публики, но нельзя отрицать, что менее чем за два года Ольга Бузова стала мега-звездой в отечественном шоу-бизнесе.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:35
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