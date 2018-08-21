Эксперты обнаружили в Pokemon GO опасную уязвимость
В Pokemon GO обнаружена уязвимость, которая может навредить любому пользователю. Как оказалось, игрой сканируются все файлы смартфона, с целью определить использование ими корневого каталога.
Логика корневых устройств может угрожать как безопасности пользователей, так и онлайн-играм, которые работают на устройствах с ОС Android. Возможности укорененных устройств позволяют устанавливать модифицированные версии игры, но при этом геймеры получают несправедливое преимущество.
Pokemon GO сканирует корневые каталоги ненадежным и грубым способом, при этом считываются данные, используемые игроками для чтения файловой системы смартфона. В результате, определяется нахождение файлов и папок, таких как каталог MagiskManager, и блокируется подключение к сервисам девайса. В данном случае даже не помогает отмена разрешений на чтение хранилища. Эксперты уверены, что разработчики компании Niantic могут выбирать любые методы проверки, только лучше отдавать предпочтение более надежным способам.
Логика корневых устройств может угрожать как безопасности пользователей, так и онлайн-играм, которые работают на устройствах с ОС Android. Возможности укорененных устройств позволяют устанавливать модифицированные версии игры, но при этом геймеры получают несправедливое преимущество.
Pokemon GO сканирует корневые каталоги ненадежным и грубым способом, при этом считываются данные, используемые игроками для чтения файловой системы смартфона. В результате, определяется нахождение файлов и папок, таких как каталог MagiskManager, и блокируется подключение к сервисам девайса. В данном случае даже не помогает отмена разрешений на чтение хранилища. Эксперты уверены, что разработчики компании Niantic могут выбирать любые методы проверки, только лучше отдавать предпочтение более надежным способам.
Технологии
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 11:15