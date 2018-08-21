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Эксперты обнаружили в Pokemon GO опасную уязвимость

В Pokemon GO обнаружена уязвимость, которая может навредить любому пользователю. Как оказалось, игрой сканируются все файлы смартфона, с целью определить использование ими корневого каталога.

Логика корневых устройств может угрожать как безопасности пользователей, так и онлайн-играм, которые работают на устройствах с ОС Android. Возможности укорененных устройств позволяют устанавливать модифицированные версии игры, но при этом геймеры получают несправедливое преимущество.

Эксперты обнаружили в Pokemon GO опасную уязвимость

Pokemon GO сканирует корневые каталоги ненадежным и грубым способом, при этом считываются данные, используемые игроками для чтения файловой системы смартфона. В результате, определяется нахождение файлов и папок, таких как каталог MagiskManager, и блокируется подключение к сервисам девайса. В данном случае даже не помогает отмена разрешений на чтение хранилища. Эксперты уверены, что разработчики компании Niantic могут выбирать любые методы проверки, только лучше отдавать предпочтение более надежным способам.

 
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Технологии
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 11:15
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