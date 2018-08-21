Ученые: Употребление авокадо может защитить человека от диабета

Проведя научную работу, специалисты выяснили, что употребление авокадо оказывало наиболее мощное воздействие на уровень холестерина, потому что оно повышало уровень ЛПВП - липопротеина высокой плотности, «хорошего» холестерина в случае одновременного снижения уровня ЛПНП - липопротеина низкой плотности, «плохого» холестерина. В свою очередь экзотический фрукт смог улучшить уровни фосфолипидов, триглицеридов, плохого холестерола, снизил риск формирования кровяных сгустков, так как уровни холестерола значительно могут повлиять на риск тучности, здоровье сердца, кровяное давление. Авокадо помогает разным зонам здоровья. Специалисты рекомендуют каждый день употреблять в пищу этот продукт людям, у которых наблюдается угроза метаболического синдрома.Он положительно влияет на здоровье глаз благодаря содержанию в нем зеаксантина и лютеина. За счёт содержания большого количества витамина К, помогающего усваиваться кальцию, авокадо следует есть людям, которые страдают остеопорозом. Некоторые фитохимические вещества, имеющиеся в данном фрукте, могут предотвратить рост раковых, предраковых клеток, способствуют их гибели.