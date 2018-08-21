АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Три Луны 4 миллиарда лет назад освещали Землю до уничтожения двух спутников космическими катастрофами
EUR 76.72 USD 67.18
Курс валют на 21.08.2018

Ученые: Употребление авокадо может защитить человека от диабета

Ученые провели исследование, с целью выяснения влияния авокадо на появляющиеся симптомы метаболического синдрома: нездоровый индекс массы тела, повышенное кровяное давление, высокий уровень сахара и холестерина в крови. Исследователи выяснили, что употребление авокадо способно защитить человека от диабета.

Ученые: Употребление авокадо может защитить человека от диабета

Проведя научную работу, специалисты выяснили, что употребление авокадо оказывало наиболее мощное воздействие на уровень холестерина, потому что оно повышало уровень ЛПВП - липопротеина высокой плотности, «хорошего» холестерина в случае одновременного снижения уровня ЛПНП - липопротеина низкой плотности, «плохого» холестерина. В свою очередь экзотический фрукт смог улучшить уровни фосфолипидов, триглицеридов, плохого холестерола, снизил риск формирования кровяных сгустков, так как уровни холестерола значительно могут повлиять на риск тучности, здоровье сердца, кровяное давление. Авокадо помогает разным зонам здоровья. Специалисты рекомендуют каждый день употреблять в пищу этот продукт людям, у которых наблюдается угроза метаболического синдрома.

Он положительно влияет на здоровье глаз благодаря содержанию в нем зеаксантина и лютеина. За счёт содержания большого количества витамина К, помогающего усваиваться кальцию, авокадо следует есть людям, которые страдают остеопорозом. Некоторые фитохимические вещества, имеющиеся в данном фрукте, могут предотвратить рост раковых, предраковых клеток, способствуют их гибели.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:20
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Наночастицы оксида гафния помогут удалить налет с
Ученые: Употребление авокадо может защитить
Zotye запустила продажи нового кроссовера Traum
Эпатажный участник «Дома-2» Егор Черкасов
В Москве самый дешевый букет на 1 сентября будет
Актрису Афшан Азад из «Гарри Поттера» чуть не
Экс-участник «Дома-2» Валерий Блюменкранц
Наташа Королева показала архивное видео с Тарзаном
Два козла сорвали работу метро в Нью-Йорке
Ежегодно американцы смывают в канализацию до
Компания Isuzu представила два новых современных
Настасья Самбурская примерила образ блондинки
Три Луны 4 миллиарда лет назад освещали Землю до
«Фигура огонь»: Поклонники сравнили Ольгу Бузову
Армия США заказала семьдесят автопилотируемых
«УАЗ» рассказал о модернизированном «Патриоте» с
Из-за схожести дочь Ксении Бородиной назвали
«Лучше бы вы стреляли друг в друга!»: Фанаты
Представлена особая версия гиперкара Rimac C_Two
В центре Владивостока взорвался автомобиль
Сергей Жуков вернулся домой после двух операций
Ирина Шейк в качестве дизайнера представила
«Сразу минус 10 лет»: Ольга Бузова сняла
Валерия показала в Instagram своего
Компания Apple зарегистрировала шесть новых
Ольга Бузова не отменила пресс-конференцию в
Валерий Меладзе хочет вернуть гражданство Грузии
Названа цена первого смартфона со сверхпрочным
В туалете поезда «Ульяновск-Анапа» найден мертвый
Ученые: Экстракт кленового листа разглаживает
Просмотреть все новости