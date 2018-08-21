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В Москве самый дешевый букет на 1 сентября будет стоить 500 рублей

В Москве самый дешевый букет на 1 сентября будет стоить 500 рублей. Об этом в преддверии праздника знаний рассказали в Ассоциации российских флористов.

В Москве самый дешевый букет на 1 сентября будет стоить 500 рублей

Стоимость цветочной композиции будет зависеть от пожеланий родителей и родительских комитетов, подчеркивает руководитель Ассоциации Валентина Сафронова. Но минимальная цена букета составит 500 рублей.

Самым популярным цветком на сентябрьские праздники является хризантема, способная долгое время сохранять свою декоративность.

Ранее экономисты подсчитали, что собрать российского школьника в школу в 2018 году обойдется на 10% дешевле, чем годом ранее.

 
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Общество / Главные новости
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 10:04
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