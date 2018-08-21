Ученые считают, что дорогие вещи мешают дружбе

В поисках друзей многие люди стремятся показывать себя в самом лучшем свете. Ученые из Национального университета Сингапура под руководством Патриции Чен провели несколько исследований. В одном из которых 125 добровольцев из престижного района решали, на какой машине поедут на свадьбу к друзьям. Около 65% выбрали дорогое авто, решив, что так их шансы познакомиться с новыми друзьями вырастут. Но сами они предпочитали знакомиться с людьми, у которых обычные машины. В другом эксперименте добровольцы выбирали часы для вечеринки, и вновь был замечен «парадокс статусного сигнала». Даже футболки большинство людей желавших найти друзей выбирало брендовые, а сами предпочитали знакомиться с теми, у кого майки попроще.По мнению ученых, люди повышая собственный статус, хотят стать привлекательнее для потенциальных друзей, но сами сторонятся от обладателей высокого статуса, предпочитая людей попроще.