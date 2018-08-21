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Ученые считают, что дорогие вещи мешают дружбе

По исследованию международной группы научных сотрудников, обладатели статусных вещей уверены, что подобные атрибуты увеличивают их привлекательность, но на деле добиваются противоположного эффекта. Такое несоответствие было названо «парадокс статусного сигнала».

Ученые считают, что дорогие вещи мешают дружбе

В поисках друзей многие люди стремятся показывать себя в самом лучшем свете. Ученые из Национального университета Сингапура под руководством Патриции Чен провели несколько исследований. В одном из которых 125 добровольцев из престижного района решали, на какой машине поедут на свадьбу к друзьям. Около 65% выбрали дорогое авто, решив, что так их шансы познакомиться с новыми друзьями вырастут. Но сами они предпочитали знакомиться с людьми, у которых обычные машины. В другом эксперименте добровольцы выбирали часы для вечеринки, и вновь был замечен «парадокс статусного сигнала». Даже футболки большинство людей желавших найти друзей выбирало брендовые, а сами предпочитали знакомиться с теми, у кого майки попроще.

По мнению ученых, люди повышая собственный статус, хотят стать привлекательнее для потенциальных друзей, но сами сторонятся от обладателей высокого статуса, предпочитая людей попроще.

 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:50
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