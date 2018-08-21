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Рост температуры на планете шестикратно увеличит ущерб от речных наводнений

Рост глобальной температуры на два градуса Цельсия, в шесть раз увеличит размер экономического ущерба от речных наводнений. Согласно данным последних исследований ученых, при этом в 2,3 раза возрастет количество жертв.

Прогнозируемые последствия, представлены более масштабными речными наводнениями, вызванными деятельностью человека. Авторы исследования рассказали, что в зоне наводнений ежегодно оказываются примерно 58 миллионов человек. При этом в Азии живет половина из них. Согласно расчетам, экономический ущерб может составлять 110 млрд. евро в год (или 8,4 триллиона рублей в эквиваленте).

Рост температуры на планете шестикратно увеличит ущерб от речных наводнений

Прогноз исследователей основан на том, что регионы будут подвержены наводнениям, но только адаптацией к изменению климата человечество не будет заниматься. Также ученые учитывали количество людей, которые проживают в подверженных затоплению зонах. Учитывая неблагоприятные сценарии, количество их возрастет на 120–188 процентов.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 11:00
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