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Экс-участник «Дома-2» Валерий Блюменкранц возмущен жестокостью своей супруги

Бывший участник скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Валерий Блюменкранц обозлен на свою супругу Тату Абрамсон.

Ни для кого из преданных поклонников прославленной телестройки «Дом-2» не является секретом то, что Валерий Блюменкранц и Тата Абрамсон решили официальной развестись. Что произошло между ними, до сих пор остается загадкой.

Экс-участник «Дома-2» Валерий Блюменкранц возмущен жестокостью своей супруги

И Тата, и Валерий отказываются как-либо комментировать свое расставание. По их словам, они не готовы выносить все свои скандалы, склоки и недопонимания из семейной избы, хотя при этом все равно продолжают делиться новостями со своими преданными поклонниками.

К примеру, на днях Валерий Блюменкранц рассказал своим подписчикам о жестоких условиях, которые ему поставила его еще законная супруга Тата Абрамсон. По словам бывшего участника «Дома-2», ему разрешается видеться со своей единственной наследницей только через тещу Марину Тристановну.

Стоит напомнить, что на сегодняшний день Марина Тристановна проживает в Воронеже со своим возлюбленным Александром, поэтому в столице бывает в последнее время очень редко. А это значит, что Валерий Блюменкранц не видел дочку уже очень давно.

Экс-участник «Дома-2» Валерий Блюменкранц возмущен жестокостью своей супруги

Нужно сказать, что многочисленные подписчики экс-звезды «Дома-2» возмущенны таким поведением его супруги. Некоторые даже назвали поступок Таты Абрамсон совсем неразумным и очень глупым.

Многие даже указали на то, что зачастую мужчины после развода начинают заниматься только своей личной жизнью, поэтому о детях напрочь забывают. В ситуации с Валерием Блюменкранцем, бывший участник телепроекта хочет видеться с наследницей, однако супруга не дает своего разрешения.

На данный момент пользователи Сети вовсю принялись советовать Валерию в ближайшее время обратиться в суд, который уж точно поможет мужчине решить возникнувшую довольно серьезную проблему.

Экс-участник «Дома-2» Валерий Блюменкранц возмущен жестокостью своей супруги

«Валерий, мне всегда очень нравился! А когда они поженились с Татой, я вообще этим участником не могла налюбоваться! Очень жаль, что все так быстро у Блюменкранцев закончилось! Ребенка в этой ситуации очень жаль!», «Блюменкранц, не сиди на месте! Действуй! Обращайся в суд, чтобы решить свой вопрос по справедливости! За тобой особых «косяков» я никогда не замечал, поэтому уверен правда будет на твоей стороне!!!», «Я в шоке! Не думала, что Тата настолько глупая девушка! Многие мужчины после развода только собой любимыми и занимаются и напрочь забывают о наследниках, а тут..Бедный Валерий!!!», - продолжают писать верные фанаты реалити-шоу «Дом-2» в социальных сетях.

 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:47
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