Американцы высмеяли новую версию LADA Granta FL

В разделе автоновостей соцсети Reddit появился пост, в котором жителей США попросили оценить внешность рестайлинговой версии LADA Granta. По словам одного из пользователей, новинка от «АвтоВАЗ» похожа на муляж авто либо пластиковую игрушку для детей. Другие пользователи Сети удивились цене в 5 500 долларов на новую версию LADA Granta FL. Они отметили, что это машина для нищих. Другие напомнили, что российский житель в среднем за год зарабатывает около 11 000 долларов. Средняя зарплата жителя США составляет 45 000 долларов. Вследствие этого приобретение LADA Granta на территории РФ можно сравнить с покупкой Honda Accord в Соединённых Штатах. Также было отмечено, что авто России далеки от качества версии Honda Accord.Американцы в целом сошлись во мнении, что версия LADA Granta выглядит как дешёвый автомобиль. Один из комментаторов пошутил, что такая машина это ничто иное, как игрушка для нищих.