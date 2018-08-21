Наночастицы оксида гафния помогут удалить налет с зубов

Исследователи заявляют, что при помощи рентгена и этих же частиц можно обнаружить бактерии стафилококка, а также полностью избавиться от них всего за несколько посещений специалиста. Американским химикам удалось присоединить к поверхностям этих частиц органосилановые полимеры и олигопептиды, благодаря чему они селективно присоединяются к бактериям, из-за которых образовывается налет и нарушается нормальная микрофлора ротовой полости. Данные бактерии скапливаются на эмали зубов и образовывают на них пленку, со временем развиваясь в кариес.Американские исследователи провели эксперимент на крысе, результаты которого показали, что через восемь суток после применения наночастиц оксида гафния у грызуна удалось полностью удалить зубной налет. А это доказывает эффективность вещества и говорит о том, что оно действительно поможет избавиться от образующихся на зубах бактерий.