Zotye запустила продажи нового кроссовера Traum Seek 5

Китайская марка Traum является ориентированной на молодых водителей. Она принадлежит к премиальному сегменту. Новая версия Traum Seek 5 внешне схожа с Roewe RX5. При этом новинку наделили оригинальным интерьером. Кросс обладает следующими габаритами: 4 771х1 859х1 735 мм. Размер колёсной базы - 2 800 мм. Авто под капотом имеет полуторалитровый мотор от Mitsubishi на 150 л.с. В паре с двигателем работает шестиступенчатая механическая/автоматическая КПП. Автомобиль не предлагают в полноприводной версии. Traum Seek 5 оснащают мультимедийным центром с удобным голосовым управлением, восемнадцатидюймовыми легкосплавными дисками, камерами кругового видеообзора, светодиодными фарами, электронным стояночным тормозом, функцией экстренного торможения, запуском мотора с кнопки, климат-контролем.Базовая версия авто расценивается в 757 тыс руб. Топовая вариация транспортного средства стоит 1,252 млн руб.