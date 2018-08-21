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Zotye запустила продажи нового кроссовера Traum Seek 5

Компания Zotye на авторынок вывела семиместный кроссовер версии Traum Seek 5. Он предлагается в 8-ми комплектациях.

Zotye запустила продажи нового кроссовера Traum Seek 5


Китайская марка Traum является ориентированной на молодых водителей. Она принадлежит к премиальному сегменту. Новая версия Traum Seek 5 внешне схожа с Roewe RX5. При этом новинку наделили оригинальным интерьером. Кросс обладает следующими габаритами: 4 771х1 859х1 735 мм. Размер колёсной базы - 2 800 мм. Авто под капотом имеет полуторалитровый мотор от Mitsubishi на 150 л.с. В паре с двигателем работает шестиступенчатая механическая/автоматическая КПП. Автомобиль не предлагают в полноприводной версии. Traum Seek 5 оснащают мультимедийным центром с удобным голосовым управлением, восемнадцатидюймовыми легкосплавными дисками, камерами кругового видеообзора, светодиодными фарами, электронным стояночным тормозом, функцией экстренного торможения, запуском мотора с кнопки, климат-контролем.

Базовая версия авто расценивается в 757 тыс руб. Топовая вариация транспортного средства стоит 1,252 млн руб.

 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:15
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