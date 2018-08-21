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Актрису Афшан Азад из «Гарри Поттера» чуть не убил собственный брат

Афшан Азад чуть не убил собственный брат. В азиатских государствах серьезно относятся к верованиям, связанным с религией. Они чуть не погубили актрису из киноленты «Гарри Поттер».

Актрису Афшан Азад из «Гарри Поттера» чуть не убил собственный брат


Афшан Азад в «Гарри Поттере» сыграла роль Падмы Патил. 30-летняя красавица бенгальского происхождения недавно вышла замуж за своего избранника - Набила. При этом свадьба состоялась на территории Бангладеша. Молодожёны на публику вышли в народном традиционном наряде. Потом они его сменили на классическую одежду невесты и жениха. На памятной церемонии присутствовали актеры Кэтти Льюнг и Бони Райт из фильма «Гарри Поттер».

Стоит отметить, что любовь Афшан Азад, а также Набила чуть не закончилась трагедией. Дело в том, что семья девушки не захотела принять молодого человека актрисы, так как он является индуистом. А родственники знаменитости исповедуют мусульманство. Старший брат актрисы собирался убить ее, однако этому воспрепятствовала мама. Отец Афшан Азад собирался насильно выдать девушку замуж за мусульманина. Молодую знаменитость неоднократно избивали самые близкие люди за ее чувства к Набилу.

В итоге девушка сбежала из семьи, обратившись за помощью в органы полиции. Правоохранителями было возбуждено уголовное дело. Его главным фигурантом стал брат актрисы Ашраф. В итоге он на полгода сел в тюрьму. В свою очередь Афшан Азад прекратила общение с родственниками и вышла замуж за своего любимого.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:00
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