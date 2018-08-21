Наташа Королева показала архивное видео с Тарзаном

Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star) 20 Авг 2018 в 6:02 PDT

Наташа Королева была в браке с Игорем Николаевым почти 10 лет. Но она не смогла простить исполнителю измены. Ранее певица признавалась, что почти год пыталась сохранить отношения с супругом, но в итоге знаменитости развелись. В этот тяжелый период ее поддержал Сергей Глушко, который в последствии стал мужем певицы. Сегодня, супруги отмечают 15 лет со дня свадьбы. Несколько часов назад Наташа Королева поделилась пикантным видео, на котором запечатлена она и Тарзан во время выступления. В кадре исполнительница в белом платье лежит на сцене и к ней подходит Сергей Глушко в одних трусах. По сценарию, он отгоняет от певицы демонов.В подписи к ролику знаменитость написала, что придумывая этот номер для сольных концертов в 1999 году, она даже не могла представить, что напророчила. У исполнительницы были трудные времена, но разогнав всех демонов, Тарзан ворвался в ее жизнь, чтобы спасти и жениться. Данное видео уже просмотрели более 100 тысяч человек.