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Наташа Королева показала архивное видео с Тарзаном

Сегодня Наташа Королева и Сергей Глушко, более известный, как Тарзан, отмечают годовщину со дня свадьбы. В преддверии праздника исполнительница в Instagram поделилась пикантным архивным видео и рассказала, как муж помог ей пережить тяжелый период в жизни.

Наташа Королева показала архивное видео с Тарзаном

Наташа Королева была в браке с Игорем Николаевым почти 10 лет. Но она не смогла простить исполнителю измены. Ранее певица признавалась, что почти год пыталась сохранить отношения с супругом, но в итоге знаменитости развелись. В этот тяжелый период ее поддержал Сергей Глушко, который в последствии стал мужем певицы. Сегодня, супруги отмечают 15 лет со дня свадьбы. Несколько часов назад Наташа Королева поделилась пикантным видео, на котором запечатлена она и Тарзан во время выступления. В кадре исполнительница в белом платье лежит на сцене и к ней подходит Сергей Глушко в одних трусах. По сценарию, он отгоняет от певицы демонов.

Наташа Королева показала архивное видео с Тарзаном

В подписи к ролику знаменитость написала, что придумывая этот номер для сольных концертов в 1999 году, она даже не могла представить, что напророчила. У исполнительницы были трудные времена, но разогнав всех демонов, Тарзан ворвался в ее жизнь, чтобы спасти и жениться. Данное видео уже просмотрели более 100 тысяч человек.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 09:45
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