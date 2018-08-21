«Фигура огонь»: Поклонники сравнили Ольгу Бузову с Кендалл Дженнер

«Того, кто не по зубам, едят глазами и сплетнями», - написала Ольга Бузова под фото.

«Фигура огонь просто!!! Невозможно оторвать взгляд!!! Олечка, ты прекрасно выглядишь! Это платье очень тебе идет!», «Почему все говорят, что к Кендалл Дженнер красивое тело, а Ольгу Бузову высмеивают? У них одинаковые фигуры!!», «Олечка, ты такой женственной стала! Восхищаюсь тобой и твоей красотой! Супер просто!!! Обожаю тебя!», «С такой прической тебе очень хорошо! Не наращивай больше те ужасные длинные локоны!», «Как же платье тебе идет!», - продолжают активно писать верные фанаты Ольги Бузовой в Сети.

«Ужасс..фуу просто! Чтобы ты на себя не надела, ты всегда будешь страшилищем!», «Бузова, прекращай уже вовсю подражать Костенко! Все, поезд уехал! Тарасов счастлив, только без тебя!», «Мне жаль тебя! Ты так хочешь обратить на себя внимание, что готова, мне кажется, на все пойти! Как так можно? И все это ради хайпа? Ты бы лучше личной жизнью занялась!», - пишут антифанаты Ольги Бузовой в социальных сетях.

Несколько часов назад многими любимая телеведущая и восходящая исполнительница Ольга Бузова порадовала верных подписчиков новыми фотографиями у себя на страничке в социальной сети Instagram.Стоит отметить, что огромнейшее количество фанатов знаменитости один за другим принялись просто-таки засыпать теледиву приятными словами и комплиментами, в которых они хвалили не только новую прическу звезды, но и ее выбор наряда.На свежих снимках Ольга Бузова запечатлена в черном облегающей платье-миди и туфлях лодочках в тон. Свой образ поющая телеведущая дополнила большими сережками-кольцами и вьющимися локонами. Новую публикацию знаменитость подписала очень известным выражением.В этот раз пользователи Сети буквально забросали Ольгу комплиментами. Множество фолловеров подчеркнули, что подобные наряды очень идут Бузовой. Однако больший акцент поклонники сделали на новой прическе поющей телеведущей. Некоторые преданные фанаты теледивы даже сравнили ее с Кендалл Дженнер из-за хорошей физической формы.Нужно сказать, что за считанные часы последняя публикация Ольги Бузовой набрала чуть больше 460 тысяч лайков. Впрочем, несмотря на огромнейшее количество приятных слов в адрес телеведущей «Дома-2», высказываний недоброжелателей было не меньше.