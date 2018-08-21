Ежегодно американцы смывают в канализацию до десяти тонн контактных линз

Соответствующие расчеты сделаны группой ученых, представивших свой доклад в ходе конференции Американского химического общества. От мелких частиц пластика, попадающих со сточными водами в океан и реки, страдают все морские обитателей. Особая опасность линз заключается в материале, из которых их изготавливают. Используемые при производстве составы поглощают жидкость, из-за чего накапливают токсины, которые попадают в организм морских обитателей.Ученые провели эксперименты с целью выяснить, что происходит с линзами в сточной воде. Их поместили в емкости баков очистительных сооружений, здесь бактерии разлагают различные загрязнители. Сточные воды находятся в этих баках до 172 часов. Как выяснилось, даже за это время линзы едва начали разлагаться.