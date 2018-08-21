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Ежегодно американцы смывают в канализацию до десяти тонн контактных линз

Последние исследования ученых показали, что контактные линзы носят 45 миллионов жителей США. При этом они ежегодно смывают в унитаз или раковину до десяти тонн этих устройств коррекции зрения.

Соответствующие расчеты сделаны группой ученых, представивших свой доклад в ходе конференции Американского химического общества. От мелких частиц пластика, попадающих со сточными водами в океан и реки, страдают все морские обитателей. Особая опасность линз заключается в материале, из которых их изготавливают. Используемые при производстве составы поглощают жидкость, из-за чего накапливают токсины, которые попадают в организм морских обитателей.
Ежегодно американцы смывают в канализацию до десяти тонн контактных линз


Ученые провели эксперименты с целью выяснить, что происходит с линзами в сточной воде. Их поместили в емкости баков очистительных сооружений, здесь бактерии разлагают различные загрязнители. Сточные воды находятся в этих баках до 172 часов. Как выяснилось, даже за это время линзы едва начали разлагаться.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 09:30
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